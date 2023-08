¡Kepa Arrizabalaga será titular contra el Celta de Vigo!: Carlo Ancelotti lo confirmó

La puesta de largo de Kepa Arrizabalaga como portero del Real Madrid se producirá este viernes en Balaídos, en el partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, como desveló su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, en un partido que dijo será "especial" por la celebración del centenario del Celta de Vigo.

Tras ser suplente en su primera oportunidad de debutar, en Almería, con el gesto de Ancelotti al ucraniano Andriy Lunin manteniéndole en la titularidad después de haber dejado su puerta a cero en el estreno liguero de San Mamés, a Kepa le llega su día soñado.

"Sí, va a ser Kepa", dijo breve y rotundo Ancelotti cuando fue preguntado por el titular en la portería madridista en Balaídos.

"Es un partido especial para el Celta para celebrar su centenario. Nosotros vamos con ilusión de seguir la buena racha de los dos primeros partidos. El equipo está bien. Ellos vienen de jugar un buen partido ante la Real Sociedad y será duro", analizó.

El Real Madrid no pierde en Balaídos desde 2014, precisamente con Ancelotti en el banquillo en su primera etapa, en un partido que recuerda bien el técnico nacido en Reggiolo. "Era antes de la final de la Champions", justificó.

Ahora, en el presente, será su partido 120 de la segunda etapa, superando los jugados en la primera. "Los 120 partidos son un éxito, estoy muy feliz. Lo hemos hecho bien. Para los próximos 120 tenemos que empezar mañana. Tengo buenas sensaciones con el equipo, con una plantilla de calidad, motivada y con mucha ilusión. Es el sentimiento que tengo en este momento".

"ES UNA SITUACIÓN INUSUAL PARA MODRIC"

Pese a la ausencia de protagonismo de Luka Modric en el inicio de temporada, Carlo descartó que el croata se vaya a reconsiderar la decisión de seguir un año más en el Real Madrid descartando una oferta económica superior de Arabia Saudí, y le auguró protagonismo.

"Luka ya ha elegido lo que quiere hacer para este año. Es una situación inusual para él porque no está jugando de costumbre en un momento particular con un partido por semana. No está contento pero está muy bien físicamente y puede jugar. Aportará. Para todo el mundo, yo incluido, es una situación particular que un jugador como Modric siempre acostumbrado a jugar desde el primer minuto no lo hago pero seguro que va a jugar y aportar como las pasadas temporadas", apuntó.

El protagonismo en el inicio de curso madridista lo acapara el inglés Jude Bellingham con sus tres tantos en dos jornadas ligueras y su rápida adaptación al Real Madrid y el fútbol español.

"No me ha sorprendido porque aunque no era exactamente su posición de 10, en el Dormtund demostró ser un jugador muy vertical, más con balón que sin él pero era un jugador vertical como interior. Su adaptación ha sido muy buena porque es muy inteligente y se mueve muy bien sin balón", resaltó.

En el ataque madridista hay cambios respecto a la pasada temporada en la posición de los brasileños Rodrygo y Vinícius. Ancelotti, que dijo le da libertad a 'Vini' para que elija por la zona en la que aparecer, piensa que sus números goleadores crecerán.

"Rodrygo no tiene problemas porque ya estaba acostumbrado a jugar de delantero centro. Vinícius se está adaptando muy bien. Ha tenido muchas oportunidades y ha marcado un gol. No lo estoy forzando a jugar por dentro, él tiene la inteligencia y calidad para elegir donde posicionarse en ataque", valoró.

"Jugando más por dentro tendrá más oportunidades porque significa que puede marcar con un toque, algo que por fuera no se puede conseguir. Tiene que aprender a moverse en el centro del área y lo va a aprender para ser más efectivo para nosotros", opinó.

Por último, elogió el regreso a su verdadero nivel del francés Aurélien Tchouaméni y el retoque de posición del uruguayo Fede Valverde. "Tchouaméni es el de la primera parte de la temporada pasada, después del Mundial tuvo una lesión y no fue capaz de volver al nivel de ahora".

"Fede ha cambiado un poco su posición por el sistema. Juega un poco más atrás de lo que hacía el año pasado y le puede ayudar. Ve más campo y ha entendido perfectamente que para él jugar a uno o dos toques no es su cualidad. Si tiene espacio tiene que correr con balón, tiene una calidad extraordinaria que la tiene que aprovechar".