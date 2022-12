Keylor Navas lamentó la renuncia de Zidane al Real Madrid: "Siempre me respaldó"

El arquero costarricense se mostró dolido, este jueves, por la sorpresiva renuncia del técnico francés como entrenador del equipo merengue.

"Todos en el equipo lo queremos mucho, es una lástima que nos deje", declaró Navas en una conferencia de prensa del ‘Proyecto Goal’, sede de la federación costarricense de fútbol, en las afueras de San José.

Bajo la dirección de Zidane, Navas vivió su mejor momento con el Real Madrid, convertido en titular indiscutible y tres veces ganador de la Liga de Campeones.

"Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Estuvo conmigo en los momentos buenos, y en los malos nos unimos a todos para salir adelante. Me respaldó en todo momento, siempre me dio buenos consejos, siempre me recibió con una sonrisa", expresó Navas. "Es una etapa que concluye, pero que fue muy provechosa".

Navas recordó que antes del entrenador francés tuvo como técnicos en el Real Madrid al italiano Carlo Ancelotti y al español Rafael Benítez, quienes le dejaron enseñanzas pese a que no fue titular.

"Zidane siempre confió en mí. Siempre ha sido una persona muy transparente (...) por eso se ve que todo el madridismo y los futbolistas lo quieren muchísimo", comentó el 'tico'.

