Koke: “Estamos concentrados en el partido frente a Barcelona, no en Griezmann”

Además, el mediocampista del Atlético de Madrid se refirió a la estructura del equipo, el balance y las críticas de los aficionados. El encuentro será el próximo domingo, a las 3:00 p.m., (hora colombiana).

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, afirmó que el equipo afronta el duelo del domingo contra el Barcelona, centrado "en el partido" y no en su excompañero Antoine Griezmann, el delantero francés que el pasado mes de julio cambió el club rojiblanco por el azulgrana.

"Antoine en cinco años como jugador del Atlético lo dio todo, y todo el mundo se lo ha agradecido. Ahora es un rival, vamos a jugar contra el Barcelona, no solo contra Griezmann y vamos a darlo todo para intentar ganar el partido porque es un partido muy especial para todos", consideró Koke este viernes, en rueda de prensa.

Publicidad

¡Oficial! El entrenador Unai Emery fue despedido del Arsenal, tras perder 2-1 con Eintracht Frankfurt

El centrocampista madrileño también fue preguntado por si le dolería que hubiera silbidos al delantero francés, que en esos cinco años marcó 133 goles en 257 partidos con la rojiblanca, algo que Koke se guardó para sí mismo.

"La gente tiene su opinión y hay que respetarla, hay gente que pita, gente que aplaude, son decisiones que hay que respetar. Si me dolería o no me lo guardo para mí, estamos centrados en el partido, no en Griezmann", zanjó.

Para Koke este Barcelona es "uno de los mejores equipos del mundo" y para enfrentarlo el equipo ‘rojbilanco’ tendrá que ser "contundente" en ambas áreas, después de haber "conseguido ser regulares" en su juego.

"El otro día la Juventus casi no nos tira, tuvimos muchas ocasiones y no logramos marcar, esa es la realidad, pero tenemos que ser conscientes de que se están creando ocasiones que antes no se creaban tantas, y tenemos que ser contundentes", añadió el centrocampista vallecano, sobre la derrota 1-0 en Turín (Italia).

Tras ese partido perdido en Italia, Koke expuso en las redes sociales que "cree" en este equipo, y este viernes abundó sobre los motivos que le hacen creer.

"El motivo para creer en este equipo es la calidad que tiene, como plantilla somos espectaculares, los resultados van a llegar. Antes se nos achacaba que ganábamos 1-0 y no éramos tan vistosos, y esta vez somos regulares, pero no tenemos tanta fortuna, por eso creo en mi equipo, en mis jugadores, y en mi cuerpo técnico. Hay cosas que mejorar, es obvio, pero estamos siendo regulares y van a llegar los resultados porque tenemos la calidad para sacarlos", expuso.

Tanto en Turín como la jornada anterior en Granada (1-1) el Atlético mostró falta de gol, una labor que para Koke, "no es solo cosa de los delanteros", sino también debe involucrar a los centrocampistas.

"Tenemos que ayudar a los delanteros que a lo mejor en estos partidos no están marcando tantos goles, igual Álvaro (Morata) ahora no está teniendo tanta fortuna, también los (Ángel) Correa, Joao (Félix), también Saúl (Ñíguez), (Héctor) Herrera... podemos llegar de segunda línea y hacer goles, para así ayudar al equipo a ganar partidos", señaló.

En 26 partidos disputados contra el Barcelona, Koke solo ha vencido en dos, ambos en la Liga de Campeones y en el Vicente Calderón, y en uno de ellos, en abril de 2014, tras un arranque arrollador rojiblanco en el que él marcó gol en el minuto 5 del encuentro, por el que fue preguntado por EFE.

"Cada partido es un mundo, son totalmente diferentes. Va a ser un partido muy complicado y tenemos que arrancar muy fuertes, porque es un equipo que tiene mucha posesión, es difícil robarle un balón, pero si estamos intensos lo podemos hacer. No te puedo decir cómo vamos a entrar al partido, peso es cierto que tenemos ganas e ilusión de hacerlo bien y ganar", contestó Koke.

El capitán rojiblanco dijo que ve al entrenador argentino Diego Pablo Simeone con "energía" "ilusión" y "preparando cada partido como una final", así como añadió que "todo el equipo está unido" y se mostró seguro de que la afición también estará motivada el domingo en el Wanda Metropolitano.

"El aficionado del Atleti siempre está animando, siempre está con el equipo y nos va a apoyar en las buenas y en las malas, así somos los atléticos. Hay pocas cosas que decirles, en estos partidos en los que la motivación, el ambiente va a ser espectacular, seguro que la gente va a estar al 200% con nosotros", finalizó.