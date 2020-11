Kylian Mbappé pudo llegar al Barcelona, en 2017, aseguró un exdirectivo del club catalán

Kylian Mbappé es el nombre que suena para reforzar al Real Madrid , la siguiente temporada, pero hace algunos años pudo terminar llegando es al rival de patio, al Barcelona .

El exdirectivo del club catalán, Javier Bordás, contó en una entrevista para el diario ‘Mundo Deportivo’, lo cerca que estuvo de fichar a la estrella francesa.

“Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar. El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador”, contó en las últimas horas.

Y es que todo esto se dio luego de la sorpresiva salida de Neymar del Barcelona, rumbo al PSG, a cambio de 222 millones de euros.

Ahora, y como posiblemente se de, Kylian Mbappé podría terminar vistiendo la camiseta pero del rival eterno de los catalanes, el Real Madrid, ya que se ha vuelto un objetivo de Florentino Pérez.