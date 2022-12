“La especulación en España sobre James y Zidane es que pasó algo; por lo deportivo no es”

Esas son palabras del periodista español David Sánchez, de ‘Radio Marca’, quien charló con GolCaracol.com, este jueves, y se refirió a la actualidad del volante del Real Madrid. Además, habló de la posible salida del colombiano del 'merengue'.

James Rodríguez no goza de los mejores momentos de su carrera. Relegado al banco de suplentes en el Real Madrid, con una serie de lesiones que le han impedido que su presente en el cuadro ‘merengue’ sea brillante y sin contar para Zinedine Zidane: así es el presente del astro colombiano.

De hecho, su salida podría darse para la siguiente temporada y desde ya se han escuchado versiones como una posible oferta del Wolverhampton, que estaría dispuesto a poner sobre la mesa más de 70 millones de euros.

Para hablar del tema, GolCaracol.com contactó al periodista David Sánchez, de ‘Radio Marca’, quien dio su opinión sobre el tema y además, habló de de lo cerca que estuvo de fichar recientemente por el Atlético de Madrid y hasta de la relación con Zinedine Zidane.

¿Qué opina de la actualidad de James Rodríguez?

“La verdad se habla poco, se hablaba mucho a principio de temporada cuando volvió del préstamo de Bayern Múnich y los comentarios periodísticos eran muy buenos, que había llegado bien de físico, que parecía que Zidane estaba contento con James, pero a medida que avanzó la temporada se nos volvió a recordar que la relación entre los dos antes de que él se fuera a Alemania no era la mejor. Son dos personas que no se terminan de entender y él dejó de entrar en los planes del técnico algunas veces por temas físicos, o deportivos en otras ocasiones; pero Zidane no cuenta para nada con James Rodríguez”.

¿Lo de las lesiones ha complicado la estadía del volante en el Real Madrid?

“James no ha tenido buena suerte con este tema, no ha tenido ninguna grave, pero esas molestias han sido en momentos importantes de la temporada, en las que Zidane de pronto lo podía usar”.

¿Lo de Zinedine Zidane es algo personal?

“No lo conocemos porque ninguno lo ha reconocido públicamente, y en privado tampoco, pero entre ellos algo pasó, porque es algo muy extraño, porque ni en la primera etapa ni ahora da sensación de que han tenido buena sintonía deportiva. Zidane pocas veces ha confiado en James Rodríguez, sobre todo en esta etapa. Igual es que él es capaz de fichar a un delantero de 60 millones de euros como Jovic y hace dos semanas no entra a las convocatorias, y pues él alterna titularidades, convocatorias, pero igual James no forma parte del grupo de elegidos. Acá la especulación es que es algo personal, porque en lo deportivo no es, ya que cuando ha jugado ha tenido un aceptable rendimiento”.

Se habló que el Wolverhampton podría ofertar más de 70 millones de euros por James, ¿tomó por sorpresa eso en España?

“Me cuadra esa oferta porque Jorge Mendes es el representante de James, tiene una correcta relación con el Real Madrid y también tiene mucha mano en el Wolverhampton. Si la oferta es real como se habla en Inglaterra, estoy convencido que lo dejan salir, porque que en su momento costó 80”.

¿James Rodríguez sí estuvo cerca de llegar al Atlético de Madrid?

“Lo primero que hay que decir es que en verano James tenía el cartel de transferible, Zidane le dejó claro a Florentino Pérez que si llegaba una oferta por él debía salir del Real Madrid, y esa oferta llegó y fue del Atlético de Madrid, y al final el miedo del Real de que James triunfara en el eterno rival de la ciudad, frenó la salida. Eso lo sé porque me consta que el ‘Cholo’ Simeone puso mucho de su parte para que el colombiano acabara esta temporada vistiendo la camiseta del Atleti. Lo que pasa es que el 7-3 en la pretemporada que le metió el Atlético al Real, fue lo que definitivamente hizo que fracasara esa operación”.

¿El Atlético podría volver a ir por el volante colombiano?

“Ahora me cuesta mucho imaginarlo, porque después de James llegó Marcos Llorente, por 45 millones de euros. Además, acá hubo un debate de si el estilo del colombiano se adaptaba al sistema del ‘Cholo’ Simeone. Para mí el ‘tren’ de James Rodríguez con el Atleti ya pasó, porque me dijeron que estuvo muy cerca el mercado pasado”.

¿Esta será la última temporada de James vestido de ‘merengue’?

“Estoy convencido de que sí. Si Zinedine Zidane sigue siendo técnico del Real Madrid, no nos engañemos, James vuelve porque estando en Alemania recibe una llamada de Julen Lopetegui para dejarle claro que el año siguiente tenia la intención de contar con él, pero ya luego no estaba Lopetegui y llegó Zidane”.