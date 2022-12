"La gente habla de mí sin saber un carajo”: Cristiano Ronaldo

El astro del Real Madrid estalló frente a la prensa y sin tapujos en la boca afirmó que “(la prensa) dicen cosas de Cris que no son verdad”.

"He comprobado una vez más que cuando la gente habla de Cristiano se equivoca dentro y fuera del fútbol", añadió, insistiendo en que "no soy un santo, pero tampoco soy el diablo que mucha gente cree que soy", dijo el luso tras el partido de este domingo.

"No me gustan este tipo de cosas porque tengo una familia, tengo una madre, tengo un hijo y no me gusta que digan tonterías", afirmó.

Sobre la consecución del título liguero, tras ganar en Málaga 2-0, Ronaldo destacó: "La ganamos con mucho sacrificio, mucha inteligencia por parte de los jugadores, entrenadores y por eso estamos todos de enhorabuena".

El delantero luso se mostró con su propio rendimiento en la última fase de la campaña, asegurando que ha tenido "un final de temporada espectacular, la mejor de los últimos años porque he hecho una preparación más inteligente con la ayuda del entrenador"

"He hecho una preparación por la parte final de la temporada y ayudé al equipo con goles con mis decisiones y por esto estoy contento", añadió Cristiano, autor del primero de los goles de su equipo.

El astro luso, que finalizó como mejor tercer goleador de la Liga, con 25 goles, también cree que este título liguero podría ayudarle a conseguir un quinto Balón de Oro.

"Ayuda todo, cuando juegas bien, haces goles, el equipo gana, obviamente todo ayuda a poder lograr cosas individuales", dijo.

"Yo no estoy preocupado porque quiero ayudar a mis compañeros, me quedo con mis compañeros porque han hecho una temporada fenomenal y al nivel colectivo creo que es mi mejor temporada en el Real Madrid", añadió.

"Todos juegan minutos y todos contribuyen, es el título de toda la plantilla del Real Madrid y de toda la afición también", sentenció.

Cristiano mira ahora a la final de la Liga de Campeones contra la Juventus asegurando que "sabemos que será una difícil", pero ahora toca "disfrutar" la Liga.