La historia del disgusto de Santiago Solari con Isco, en el Real Madrid

Aún se vive la duda en el camerino del cuadro merengue, pese a los triunfos, la interna del equipo no pasa por su mejor momento, y la situación entre el técnico y el mediocampista da muestra de ello.

Indiscutible con la selección y con el Real Madrid de Julen Lopetegui, Francisco Alarcón 'Isco' no acaba de imponerse en las preferencias de Santiago Solari, que el martes lo descartó para el partido de Liga de Campeones contra la Roma (2-0).

El centrocampista blanco tuvo que ver desde fuera la victoria de su equipo, que propició el pase del Real Madrid a octavos de final, desatando una tormenta de especulaciones en España en torno a su escasa presencia desde que Solari se hizo cargo del equipo el 29 de octubre.

"Solari le pone la cruz a Isco", "Victoria en Roma y conflicto con Isco", "'Isco gate'", titula este miércoles la prensa española como muestra de su extrañeza por la ausencia del malagueño.

"Son 24 jugadores y el trabajo de los entrenadores es elegir quiénes van a empezar el partido, quiénes se visten, los que se quedan fuera", dijo el martes el técnico blanco tras el partido en Roma.

- Decisión puntual -

"Son decisiones puntuales para momentos puntuales. La suplencia de un jugador para mí es un problema ficticio", añadió Solari.

Pero lo cierto es que el centrocampista 'merengue' apenas ha contado para el sustituto de Julen Lopetegui en el banquillo blanco, para el que Isco era uno de sus principales figuras.

En los seis partidos que ha dirigido Solari, Isco no ha sido titular en ninguno de ellos, no viajó en el primero de ellos a Melilla en Copa del Rey, no jugó el partido contra el Celta en Vigo (victoria 4-2) y el martes en Italia fue uno de los descartes.

"Ya no hay duda de que a día de hoy el argentino no cuenta con el andaluz", señala este miércoles el diario deportivo madrileño Marca.

Habitual con el equipo blanco desde principios de temporada, su operación de urgencia de apendicitis que le dejó cuatro partidos sin jugar empezó a marcar su particular calvario.

Jugó dos partidos tras su recuperación, el último en la debacle ante el Barcelona 5-1 en el Camp Nou, que selló la caída de Julen Lopetegui, para el que Isco era un imprescindible.

Desde entonces, el centrocampista ha perdido protagonismo.

"Internamente señalan al estado físico del 22 blanco que habría descuidado su línea tras la operación de apendicitis", afirma el diario AS.

Recientemente, el centrocampista Dani Ceballos afirmaba en una entrevista con la cadena de televisión La Sexta que "Solari dijo que lo vio un poco fuera de forma, pero está entrenando al 100%. Es fundamental para nosotros".

"Lo veo bien: trabajando, mejorando...", afirmaba el técnico blanco el pasado viernes, antes del partido contra el Eibar en Liga.

- La Roja como refugio -

Pero la prensa española, especialmente tras el descarte del martes, sospecha que pueda haber razones más profundas que una simple mal estado de forma en esa decisión.

"Hay versiones que apuntan a un desencuentro personal", asegura AS, mientras prensa y comentaristas barajan diversas razones como que Solari no estaría satisfecho con el trabajo del jugador en los entrenamientos.

"Somos mayores, sabemos lo que tenemos que hacer. Todos los jugadores quieren jugar, pero toca trabajar, no digo que Isco no trabaje, pero tienes que ver dónde estás fallando y trabajar", decía Marcelo a la televisión del Real Madrid, al ser preguntado por su compañero.

Mientras pugna por volver a brillar en el equipo blanco, Isco tiene el refugio de la selección española, donde es un imprescindible para Luis Enrique Martínez.

"Isco lleva muchos años tirando del carro, también en su club. Tiene talento y potencial. Siempre ha sido un jugador importante y con una actitud elogiable", aseguraba el seleccionador español tras el amistoso contra Bosnia (1-0).

El madridista ha sido un fijo tanto para Luis Enrique, como antes para Julen Lopetegui cuando dirigía a la Roja.

Pero sin más partidos internacionales hasta marzo, el centrocampista blanco tendrá que centrarse en intentar recuperar su sitio en el equipo blanco.

