La increíble opción de gol desperdiciada por Antoine Griezmann: ¡se la comió debajo del arco!

Este miércoles, Barcelona venció 2-1 a la Real Sociedad, sin embargo, el resultado puso ser más amplio gracias a una opción de Antoine Griezmann , pero su remate, a arco vacío, resultó en las manos del arquero rival.

🤷‍♂️ Solo frente al arco, ¿qué puede salir mal?



😅 Antoine Griezmann#LaLigaEnDIRECTV 🇪🇸 pic.twitter.com/BJEN883Ypd — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) December 16, 2020

Al minuto 57, Jordi Alba expedicionó por banda izquierda, entró al área grande y asistió con ‘pase de la muerte’ al atacante francés que con arco vacío remató terriblemente.

Ronald Koeman habló de sus visos de buen juego: "fue la mejor primera parte de la temporada"

El ‘galo’, que no ha tenido un gran paso por el elenco catalán también fue noticia en el partido contra los vascos’, no por lo deportivo’ sino por su particular look: dos trenzas de pelo en la parte de atrás de la cabeza.