No, gracias.

La lista de jugadores que no seguirían en Barcelona, según la prensa catalana De listado elaborado por el medio catalán no hace parte Yerry Mina, quien llegó en enero de 2018 al Barcelona, pero que no ha tenido mayores oportunidades de jugar al ser el cuarto zaguero central por detrás de Gerard Piqué, Samuel Umti y Vermaelen.