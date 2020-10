La misteriosa lesión de Eden Hazard, el jugador del llavero de Zidane que no juega en Real Madrid

"Eden Hazard puede estar un mes más de baja. El belga sigue sin debutar e incluso podría no hacerlo hasta después del parón de selecciones, a finales de noviembre". Ese fue el encabezado de una nota publicada por 'Mundo Deportivo' este miércoles, en la que dan cuenta del estado del jugador del Real Madrid.

“Su lesión es de un poco más de lo inicialmente previsto”, indicó en la última rueda de prensa el entrenador Zinedine Zidane.

"La lesión muscular de Hazard es todo un misterio. El diagnóstico inicial del pasado 30 de septiembre de “una lesión muscular en la pierna derecha”, según el parte médico oficial, no era el correcto", objetó el citado medio español.

Más críticas para Pickford, arquero de Everton, por la lesión a Van Dijk

Más adelante se agregó que "Hazard lleva desde el 29 de septiembre, el día que se lesionó, hasta hoy, sin entrenar con sus compañeros y a día de hoy, su fecha para volver a hacerlo es toda una incógnita. En principio, la idea del jugador es intentar volver ante el Inter de Milán el próximo 3 de noviembre".

Tabla de posiciones Liga de España

Publicidad

Zinedine Zidane le apostó a Hazard, es uno de sus preferidos en el vestuario; pero es muy poco lo que ha podido mostrar en el equipo blanco desde su llegada y entrenador no quiere correr riesgos. "Hasta que no esté completamente recuperado no va a contar con él", sentenció 'Mundo Deportivo'.