La nieve, el nuevo enemigo de Zidane: "Esperamos jugar, pero no sabemos lo que va a pasar"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró la incertidumbre que rodea el encuentro ante Osasuna en Pamplona en la noche del sábado, en la que se espera una fuerte nevada, mostrando el deseo de jugar pero sin saber lo que ocurrirá y si se tendrá que aplazar al domingo.

"Todos esperamos jugar y que el campo esté bien pero no sabemos lo que va a pasar mañana", confesó el técnico madridista. "Viajamos esta tarde y preparamos el partido como siempre. Si pasa algo lo veremos, esperamos un partido diferente por lo que está pasando pero toda la gente sabe que si no se puede jugar, no jugaremos", añadió.

La climatología que acompañará el partido reconoció Zidane que no cambiará su idea para el equipo titular. "El temporal no cambia mucho, los jugadores están acostumbrados", afirmó. Y aunque es una situación excepcional que obliga incluso a viajar un día antes, el técnico intentó restar importancia.

"Nosotros tenemos que viajar hoy y estar allí pensando en el partido, no hay más remedio. Son obligaciones y nosotros nos sumamos a lo que tenemos que hacer como equipo para este partido en concreto con el tiempo que tenemos", valoró.

"Es verdad que es la primera vez que puede pasar en España, no saber exactamente lo que va a pasar mañana, pero la gente ha hecho mucho trabajo para poder entrenar con normalidad y luego veremos, pero nos estamos preparando para jugar mañana", sentenció el técnico del Real Madrid.

