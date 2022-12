La patada que le pegó a Messi y que siempre le recuerdan a Filipe Luis en España

En la antesala del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid de este domingo, el lateral brasileño recordó un incidente con el astro argentino de los catalanes.

"No me cansa lo más mínimo que me lo recuerden. Fue algo que pasó y además tengo clarísimo que no quise hacerle daño en ningún momento. Voy a por el balón y al final le acabo dando a él. Fue roja justa y ya está".

Esas son las palabras de Filipe Luis, en entrevista con diario 'Marca', cuando le hablaron del incidente sucedido en un juego entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Dicha acción data del 30 de enero de 2016, cuando el defensor brasileño vio la tarjeta roja.



