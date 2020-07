La prensa española informa que un jugador de Real Madrid dio positivo por coronavirus

Mariano Díaz, jugador del Real Madrid habría dado positivo para coronavirus, informaron este martes los medios españoles ‘Marca’ y ‘Mundo Deportivo’.

“A falta de confirmación oficial, el jugador en cuestión sería Mariano, que no se ha entrenado este martes, se encuentra confinado en su casa y sería baja confirmada para el encuentro de Champions League que los de Zinedine Zidane disputan el próximo viernes 7 de agosto ante el Manchester City”, escribió ‘Mundo Deportivo’.

Sergio Agüero, sin chances de estar contra Real Madrid: Guardiola lo descartó totalmente

“Lo cierto es que el delantero de 26 años no aparece en las fotos de la sesión de entrenamiento llevada a cabo por el Real Madrid durante esta mañana. No obstante, cabe puntualizar que hasta el momento no existe comunicado oficial por parte del conjunto blanco que confirme que Mariano estaría contagiado por coronavirus, pero tampoco conocimiento de lesión o motivo por el cual se hubiese perdido la sesión de este martes”, agregó el medio catalán.

Minutos después, el equipo español lo hizo oficial en sus redes sociales y aseguró que el jugador "se encuentra en perfecto estado y cumpliendo con los protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio".

Comunicado del Real Madrid

Publicidad