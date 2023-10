Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona, es comparado con Lionel Messi y Diego Maradona

La brillantez con apenas 16 años de Lamine Yamal en sus primeras apariciones con el Barcelona y sus dos primeros partidos con la selección español, citado de nuevo para los compromisos contra Escocia y Noruega camino de la Eurocopa 2024, provocó que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo haya comparado en talento a las irrupciones de los argentinos Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

"Siempre miramos que el proceso sea lo más razonable posible pero hay futbolistas que tiran la puerta antes que otros. Yamal tiene un potencial fantástico y unas condiciones excepcionales, su rendimiento va a ser el que demande lo que le podemos dar", aseguró con la posibilidad de cerrar ya las opciones de que el jugador pudiese acudir con Marruecos cuando juegue su tercer partido con España.

"Hay que cuidarle porque es joven pero cuando Messi o Maradona tenían 16 años, cuestionar que jugasen ahora parecería un sacrilegio visto con el tiempo. Son futbolistas con un toque tan especial, tan diferente, son tan buenos que no hay que ponerles límites. Hay que dejarles desarrollar todo su potencial y que demuestren toda su categoría. Es lo que intenta hacer su club primero y nosotros en la selección", añadió comparando a Yamal con dos leyendas del fútbol mundial.

La novedad de Sancet

La convocatoria de De la Fuente es continuista por primera vez desde su llegada al cargo. Celebró encontrar "una base" desde la que seguir progresando y valoró al último en ser citado como novedad, Oihan Sancet.

"Es un futbolista que da mucho juego entre líneas, está en un momento fuerte en el Athletic, nos ofrece llegada y juego interior. Tiene un potencial fantástico y encaja perfectamente en nuestro modelo. Tiene que demostrar por qué confiamos en él. Estoy seguro de que no nos va a defraudar", valoró.

"Es una suerte hablar de tener una idea, un modelo y una base. Los equipos buenos se crean desde eso y tenemos muy buena base. Mi confianza en el bloque no es gratuita, se la han ganado ellos. No solo 23, tenemos otros muchos que irán entrando y saliendo pero para hacer equipo debe salir desde una base sólida. Podemos construir un equipo todavía mejor. Hemos demostrado el potencial, el margen de mejora y hay gente con hambre aspirando a estar en este equipo", añadió.

Los duelos que encara la selección española, ante Escocia en Sevilla y la visita a Noruega, los enmarcó De la Fuente como la posibilidad de dar el paso definitivo hacia la clasificación a la próxima Eurocopa. "En este mes nos jugamos la clasificación para la Eurocopa, podemos dejarla sentenciada matemáticamente. Son dos partidos muy importantes"

Lamine Yamal, jugador más joven en debutar y marcar con la Selección de España. Foto: AFP.

Y demostró tener muy presente la dura derrota sufrida en Escocia. "Siempre se aprende de la derrota y hemos analizado muchísimo aquel partido. Vimos cosas positivas que no dieron para estar a nivel competitivo. Aprendimos la lección, nos encontramos un equipo muy duro que lo ha demostrado ganando sus partidos. Nosotros hoy no somos los de marzo ni junio, somos mejores".

Sobre nombres propios, el seleccionador valoró regresos como los de Fran Garcia y Ferran Torres, ausente en la última lista pero llamado tras las lesiones de Marco Asensio y Dani Olmo en Georgia.

"Fran es un jugador que va a hacer carrera importante. Es normal que haya picos en un club de exigencia máxima como el Real Madrid. No nos sorprende, sabemos que se produce así. Nos da garantía que ha estado con nosotros desde los 15 años, conmigo en muchas etapas, sé lo que puede ofrecerme y lo que me va a dar. Además, es muy buena persona, y la convivencia de la Nations League sumó mucho. Con el plano personal, me ha ganado aún más todavía"

"Ferran se lo ha ganado. Si recordamos cuando vino la anterior convocatoria se pudo cuestionar porque no tenía mucha participación en su club, pero le conocemos tanto que tiene claro que cuando viene aquí son diferentes y pueden dar un plus más. No sé si está más cómodo que en su club pero es uno de ellos. Sabe lo que le vamos a pedir, que le podemos utilizar en otras demarcaciones. Estamos felices de volver a contar con él y ha tenido las puertas abiertas siempre", agregó.

Aunque de inicio no tiene pensado retocar su sistema en los dos próximos partidos, no descartó De la Fuente durante el transcurso juntar a una pareja de centrocampistas en doble pivote como Rodri Hernández y Martín Zubimendi, en quien siempre tuvo máxima confianza. "Mis compañeros se reían de mi porque decía que Martín y diez más", recordó de las categorías inferiores. "Tiene a su lado a uno de los mejores del mundo (Rodri), pero podrían jugar juntos".

Citación a declarar en el 'caso Rubiales'

De la Fuente acudirá a la Audiencia Nacional tras ser citado en el 'caso Rubiales' y se mostró tranquilo antes de prestar declaración el día 20 de octubre. "Estoy fenomenal. Iré el día que tengo citación a responder las preguntas que me hagan y me iré a mi casa tan feliz"."No me han explicado nada, responderé a lo que me pregunten. Voy muy tranquilo. No tiene más historia".