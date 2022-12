Las palabras de molestia de Cristiano Ronaldo tras la salida de Özil del Real Madrid

Luego de cuatro años en el conjunto merengue, el volante de creación fue enviado al Arsenal de Inglaterra a cambio de 45 millones de euros.

En una entrevista que concedió el mediocampista alemán Mesut Özil para el periódico inglés 'Mirror', reveló algunos secretos de su salida del Real Madrid al elenco 'Gunner' en 2013.

''Durante el fin de semana estaba seguro de que me quedaría en el Real Madrid, pero luego me di cuenta de que no tenía la fe del entrenador (Ancelotti) ni de la directiva", comentó el zurdo.

Además, Özil reveló que uno de sus compañeros en el cuadro blanco se molestó mucho por su salida, nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

''La venta de Özil es una mala noticia para mí. Fue el jugador que mejor conoció mis movimientos de cara al gol. Estoy enojado por la marcha de Özil", aseguró el mundialista alemán sobre el suceso con el portugués.

Sobre su llegada al Arsenal, el futbolista de origen turco fue claro y dijo: "Soy un jugador que necesita esta fe y eso es lo que sentí por parte del Arsenal, por eso me uní a ellos".

Ahora, en una gran temporada, Özil es el guía del cuadro londinense, que mano a mano, lucha con los grandes de la Premier League por el título.

