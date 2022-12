Las siete expulsiones en el Camp Nou de las que se quejó el Atlético de Madrid

Tras la derrota del sábado contra Barcelona, Koke Resurrección, referente del equipo 'colchonero', hizo hincapié en la gran cantidad de tarjetas tojas que han visto los suyos cada vez que visitaron territorio blaugrana en los últimos años.

"Todos los detalles claramente iban a favor de ellos. Siempre que venimos aquí siempre pasa algo. Creo que de los once partidos son siete expulsados y para mí no son todas justas", enfocó Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, en declaraciones a 'Movistar' al término de la derrota por 2-0 contra el Barcelona, marcada por la roja directa a Diego Costa.

Las palabras del centrocampista, secundadas luego por más miembros de la plantilla rojiblanca, hablaba de las dos expulsiones en la Supercopa de España de 2013, las otras dos del duelo de la Liga del curso 2015-16, la de Fernando Torres en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de esa misma campaña, la de Yannick Carrasco en la Copa del Rey de 2016-17 y la de Diego Costa este mismo sábado, a la media hora y con 0-0.

Las siete expulsiones a las que se refiere el Atlético de Madrid:

*28 de agosto de 2013. SUPERCOPA DE ESPAÑA: BARCELONA 0 - ATLÉTICO MADRID 0

Después del 1-1 del encuentro de ida en el estadio Vicente Calderón, la Supercopa de España estaba en juego en el Camp Nou, en un duelo con 0-0 en el marcador, con la roja directa primero de Filipe Luis, con un penalti fallado luego por Lionel Messi, contra el larguero de la portería de Thibaut Courtois, y con la expulsión, ya en el banquillo, de Arda Turan por lanzar una botella al suelo.

1 - FILIPE LUIS:

En el minuto 79 y 20 segundos, con 0-0 en el marcador, Filipe Luis y Dani Alves mantuvieron primero un forcejeo, en el que el brasileño cayó al suelo, en la banda izquierda que después, una vez levantado y avanzados unos metros más, continuó con un golpe con el brazo del rojiblanco sobre el azulgrana, que fue castigado con roja directa por el arbitro de aquel choque, David Fernández Borbalán, previa consulta con el línea de la banda opuesta.

"En el minuto 80, Filipe Luis fue expulsado por el siguiente motivo: lanzar el brazo hacia atrás impactando en la cara de un jugador contrario, encontrándose el balón en juego pero lejos de donde se desarrolló esta acción. El jugador no necesitó asistencia continuando el partido", relató el acta del colegiado.

2 - ARDA TURAN:

Después, ya en el minuto 88, cuando Arda Turan ya había sido reemplazado por Adrián López -en el 71-, y cuando el partido entraba en sus últimos instantes, el futbolista turco "fue expulsado por salir del banquillo dirigiéndose al árbitro asistente número uno haciéndole observaciones".

"Seguidamente el cuarto árbitro se dirigió hacia él para hacerle volver a su banquillo, lanzando una botella de plástico de agua contra el suelo en señal de desaprobación a una de nuestra decisiones", expuso el colegiado.

*30 de enero de 2016. LIGA. BARCELONA 2 - ATLÉTICO DE MADRID 1

El Barcelona y el Atlético competían por la Liga en el Camp Nou. Los dos sumaban 48 puntos, el equipo azulgrana era el líder, por mejor diferencia general de goles, y el rojiblanco era segundo. Primero tomó ventaja el Atlético, por medio de Koke Resurrección, en el minuto 10, y después remontó el Barcelona, con dianas de Messi, en el 30, y Luis Suárez, en el 38.

Al borde del descanso, Filipe Luis fue expulsado. En la segunda parte, Diego Godín también.

3 - FILIPE LUIS:

"En el minuto 44, Filipe Luis fue expulsado por el siguiente motivo: Impactar en la rodilla de un adversario con su pie en forma de plancha, con uso de fuerza excesiva, en la disputa del balón", escribió en el acta el colegiado de una acción sobre Lionel Messi a la altura del centro del campo. El Comité de Competición le sancionó primero con tres encuentros, pero Apelación redujo luego la suspensión a uno.

Ese mismo día y en los posteriores se habló mucho sobre esa falta, enfocando a la dureza de Filipe. "¿Tú has visto mi reacción? -le preguntó Luis Enrique, entonces técnico azulgrana, a un periodista-. Me he asustado, pero forma parte del fútboly nada más", declaró. "

Esa jugada ocurre en todos los partidos, pero como él es el protegido de la prensa y de la Liga, nadie quiere que tal vez uno de los mejores jugadores del mundo se lesione y no lo puedan ver jugar", explicó un mes después Filipe a 'TV Esporte Interativo'.

4 - DIEGO GODÍN:

A la expulsión de Filipe Luis al borde del descanso, el Atlético sumó después la doble amarilla a Diego Godín. El central uruguayo fue amonestado en dos ocasiones por la misma causa "derribar a un rival en la disputa del balón", la primera vez en el minuto 23, la segunda en el 64, con la consiguiente inferioridad numérica de dos hombres del conjunto rojiblanco para buscar la remontada o al menos el empate. Lo intentó con Yannick Carrasco como líder ofensivo.

*5 de abril de 2016. LIGA CAMPEONES: BARCELONA 2 - ATLÉTICO DE MADRID 1

Dos años después, el Barcelona y el Atlético volvieron a cruzarse en los cuartos de final de la Liga de Campeones, de nuevo con el Camp Nou como escenario del encuentro de ida.

Uno en el que el equipo rojiblanco salió a tope, con una presión alta, con el 0-1 de Fernando Torres en el minuto 25, con su conjunto superior, con la sensación de que estaba más cerca el 0-2 que el 1-1... hasta la expulsión del delantero por dos tarjetas amarillas. Luego remontó Luis Suárez ante el ejercicio de supervivencia defensiva visitante.

5 - FERNANDO TORRES

"No puedo decir lo que pienso", expuso Simeone sobre la expulsión del delantero. "Es uno de mis peores días como futbolista", dijo el atacante, fuera de un encuentro que ganaba su equipo. La decisión del colegiado generó el debate posterior de la rigurosidad de la segunda amarilla por una acción sobre Busquets en el minuto 35.

Diez antes había visto la primera, por una entrada sobre Neymar. Después, con diez, el Atlético perdió su dominio y su ventaja. Cayó por 2-1. "Aquí echaron a Torres, un icono del fútbol mundial, por dos faltas. Después de él, pueden echar a todos", recordó este sábado Simeone.

*6 de febrero de 2017. COPA DEL REY: BARCELONA 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1

Las semifinales de la Copa del Rey comenzaron con una victoria por 1-2 del Barcelona en el estadio Vicente Calderón. Todo quedaba pendiente del Camp Nou, con la indiscutible condición de favorito del equipo azulgrana, más aún cuando Luis Suárez logró el 1-0 al borde del descanso. Pero el Atlético reaccionó y le tuvo contra las cuerdas.

Sergi Roberto fue expulsado en el minuto 57, con el equipo rojiblanco en la búsqueda del triunfo y con un gol legal anulado a Griezmann. Luego vio su segunda amarilla Yannick Carrasco en el 70. Después falló un penalti Gameiro, que luego anotó el 1-1 insuficiente para forzar la prórroga en el Camp Nou.

6 - YANNICK CARRASCO:

En el minuto 36, vio la primera tarjeta; en el 69, la segunda. Ambas por "derribar a un contrario en la disputa del balón", según redactó en el acta Gil Manzano, el árbitro también del choque de este sábado en el mismo escenario.

*6 de abril de 2019. LIGA. BARCELONA 2 - ATLÉTICO DE MADRID 0

El Barcelona encaró la cita con ocho puntos de ventaja en el liderato; el Atlético, como la última ocasión para competir por la Liga. Un partido a todo o nada, alterado indudablemente por la acción del minuto 29 con la expulsión por roja directa de Diego Costa, cuando protestó de forma potente una falta sobre él en el centro del campo.

Según el árbitro, le insultó. Por eso cambió su primera intención de sacarle tarjeta amarilla por la roja directa. En inferioridad numérica, el Atlético resistió hasta los instantes finales, cuando Luis Suárez y Messi marcaron los dos goles.

7 - DIEGO COSTA:

Con 0-0 en el marcador, con el partido igualado sobre el césped, con la sensación de que el encuentro estaba competido y abierto, que podía ganarlo cualquiera de los dos, Diego Costa reclamó una falta, se dirigió al árbitro... ¿Y qué le dijo? Ahí está la divergencia.

El árbitro, Gil Manzano, redactó en el acta lo siguiente: "Diego Costa fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos:"¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!, ¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!". "Una vez expulsado, aún en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 (José María Giménez) y 2 (Diego Godín), respectivamente" , añadió.

"Algo estamos haciendo mal porque de once partidos aquí hemos visto siete expulsiones. Le pregunté al árbitro si era tan grave lo que le dijo Diego Costa y me comentó lo que escuchó, aunque Costa nos ha dicho que no ha dicho esto.

Quizás, si Costa dijo algo tan grave, me parece bien", afirmó mientras el entrenador Diego Simeone, que se quejó del diferente baremo con otros futbolistas del Barcelona cuando protestan alguna acción a los colegiados.

