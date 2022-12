Las verdaderas razones por las que Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid

Como ‘La verdad escondida de la marcha de Cristiano Ronaldo’, el diario ‘El Mundo’ de España, en su edición web, reveló los diferentes motivos por los cuales el astro portugués decidió partir a Juventus para la temporada 2018/2019.

Son varios los argumentos que los periodistas Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez explican en su texto y en el que dan razón del porqué Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid luego de tener un paso lleno de gloria y éxitos.

Uno de los principales motivos fue el tema de los líos con el fisco español. El atacante portugués en varias oportunidades comparó su situación con la de Lionel Messi; el Barcelona blindó al argentino en el caso fiscal, a diferencia del cuadro merengue, que decidió hacerse a un lado sobre ese tema.

También se dice que el oriundo de la Isla de Madeira, fue herido en lo más profundo de ego, al saber que diferentes personas le pusieran el calificativo de: delincuente, por las deudas que arrastraba con el fisco.

Razón por la cual citó una reunión entre Jorge Mendes, Carlos Osorio y demás asesores. En ese círculo dicen que hubo una tensa calma: “¿Quién es el responsable de todo eso?”, preguntó el portugués. Nadie respondió.

“No tengo estudios. Lo único que he hecho en mi vida es jugar al fútbol, pero no soy tonto y no me fío de nadie. Por eso cuando contrato a un asesor siempre le pago el 30% más de lo que pide, porque no quiero problemas”.

Osorio respondio: “Cris, el responsable soy yo. Tranquilo, todo está bien y vamos a luchar este tema a muerte hasta el final”.

De esa deuda finalmente pagó 18.8 millones de Euros y reconoció cuatro delitos fiscales.

Otro argumento de peso fueron los sueldos. Ronaldo como ‘Balón de Oro’ no soportaba que Messi y Neymar ganaran más dinero que él, el argentino en Barcelona, y el brasileño recién llegado al PSG, respectivamente.

Los 30 millones que pedía solamente se ajustaron por un sueldo de 25 y demás premios por rendimiento; no solamente por su salario, que era lo que exigía, ganar 30 millones netos, fuera de variantes.

Todas estas situaciones desencadenaron la inminente salida del portugués al termino de la campaña 2017/2018. Él sabía que era el último año en el que iba a vestir la camiseta del Madrid.

De hecho, una de las opiniones de CR7 fue: “no me fui y me arrepiento”, era lo que le decía a Mendes, en el inicio de la temporada pasada.

Al conocerse su ida del equipo madridista, el primer club en acercarse fue Milan. El ofrecimiento fue por todo lo alto, pero el portugués no aceptó la propuesta en la que le aseguraban 150 millones de Euros de ganancias en cinco años.

De acuerdo con el relato, el agente del futbolista siempre fue un hombre de palabra y aguantó hasta el final una propuesta del equipo de la capital española.

Pese a ello, Cristiano ya había tomado la decisión de marcharse a Juventus y afirmó: “he dado mi palabra a quien me ha valorado cuando el Madrid no lo hacía. Si ahora viene Florentino y me da el doble, me da igual. Me voy a la Juve”.

Las dificultades con el fisco se solucionaron, pagó y aceptó cuatro delitos, y después de tantos rumores, el astro portugués fichó por el gigante italiano.

No obstante, el delantero no lleva su mejor campaña en lo que va corrido de las competiciones con el cuadro turinés; sin embargo, antes de irse de Madrid sentenció: “Ahora verá Florentino de lo que soy capaz”.

