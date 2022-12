“Le dije que tenía que haber jugado en el Madrid": Florentino Pérez sobre Dani Alves

El presidente del Real Madrid reveló que habló con el lateral brasileño en medio de la gala del premio ‘The Best’, que entregó la FIFA este lunes.

La revelación la hizo el directivo al programa radial español ‘El Transistor’ en donde indicó que fue una charla corta y jocosa.

Publicidad

Lea también: Lo que usted no vio de la ceremonia de ‘The Best’ de la FIFA en imágenes

"Me encontré con él en un pasillo y, como siempre, ha estado muy simpático. Bromeamos un poco. Le dije que tenía que haber jugado en el Madrid y él me respondió que no le llamé", dijo el máximo representante del equipo blanco.

Dani Alves militó en el Barcelona entre 2008 y 2016, para luego marcharse por una temporada a Juventus, de Italia.

Vea acá: El video de Tréllez aclarando las acusaciones de racismo

Publicidad

Actualmente milita en el PSG y a lo largo de su carrera se ha destacado por ser uno de los mejores laterales derechos de la actualidad.