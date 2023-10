Linda Caicedo se rindió al talento de Jude Bellingham y así le reaccionó el inglés

El talento de Jude Bellingham está causando una gran sensación. Parece que cada vez está mejor, especialmente ahora que, gracias a su actuación, el Real Madrid logró remontar y ganar el 'clásico' español. Sin embargo, el momento más destacado de la jornada lo protagonizó el inglés junto a Linda Caicedo, quien le dedicó un par de emojis en Instagram.

Con tan solo 20 años, no siendo un delantero nato y habiendo estado en el Real Madrid por menos de tres meses, el jugador inglés ya ha marcado 13 goles en 13 partidos, proporcionado tres asistencias y obtenido ocho premios al Jugador del partido. Actualmente lidera la tabla de goleadores en la Liga de España y también en la Champions League.

Sus estadísticas respaldan su destacado desempeño, y su humildad, talento, estilo de juego y el respeto que muestra hacia el escudo que lleva en su camiseta han conquistado el cariño de los aficionados merengues en todo el mundo.

Jude Bellingham la figura del Real Madrid enfrentando al Barcelona Foto: AFP

Y evidentemente, este sábado contra Barcelona no sería la excepción. Tras la conclusión del partido en el que el Real Madrid se impuso en el clásico español con un marcador de 1-2, gracias al doblete de Bellingham, el jugador compartió una foto conmemorativa en su cuenta de Instagram con la leyenda: "This is Real Madrid". La publicación recibió cerca de tres millones de 'me gusta'.

Varios futbolistas, incluyendo a Toni Kroos, Thibaut Courtois, Marcelo y Jack Grealish, comentaron en la publicación del jugador. Sin embargo, hubo un comentario que causo gran revuelo y fue el de Linda Caicedo, jugadora de la Selección Colombia y del Real Madrid Femenino, el cual llamó la atención al reconocer la contribución del inglés al equipo masculino.

📲 Linda Caicedo comentou em uma foto do Jude Bellingham no Instagram.



“😮‍💨😮‍💨” pic.twitter.com/EkGADKrlzv — Real Madrid Feminino 🇧🇷🤍 (@RealFemininoBR) October 28, 2023

Inmediatamente después, el futbolista inglés, que solo tiene 704 seguidos, decidió comenzar a seguir a la futbolista colombiana, y ahora ambos se siguen mutuamente. Bellingham ostenta una cifra superior a los 20 millones de seguidores en dicha plataforma, mientras que Caicedo cuenta con 743,000 seguidores en la misma.

Reacciones de Jude Bellingham tras ganar El Clásico 1-2

Jude Bellingham celebra gol en Barcelona vs Real Madrid - Foto: LLUIS GENE/AFP

Jude Bellingham, el futbolista inglés que tuvo un destacado papel en su debut en Clásicos al anotar dos goles que llevaron al Real Madrid a la victoria sobre el Barcelona (1-2), comentó que, a pesar de sus goles, no se sintió en su nivel óptimo durante el partido. El jugador había ansiado "disfrutar" del partido, tal como confesó a su familia.

"Acabo de hablar con mi familia y era complicado oírlos bien con el ruido que había en el vestuario. Estaba muy emocionado antes del partido, había visto muchos clásicos desde el sofá con mi hermano pequeño y con mis padres. Les dije que me tocaba hoy vivirlo a mí y disfrutarlo como he hecho", desveló.

Pese a ser el héroe de la remontada madridista, Bellingham fue autocrítico con su primer clásico. "No ha sido un buen día, ni yo ni el equipo estuvo al mismo nivel. Poco a poco empezamos a tener mejores sensaciones, a presionar, tuvimos más balón y logramos la recompensa para llevarnos los tres puntos", declaró para Real Madrid TV.

"No estuve a mi mejor nivel. A veces no se trata en buscar hacer algo especial cada vez que tienes la pelota. Cumplí bien al combinar con los jugadores de arriba y cuando recibí esa pelota sabía que iba a marcar. Recibí el balón al borde del área, llevaba una semanas diciendo que necesito probar desde fuera porque los rivales piensan que voy a combinar con algún compañero o entrar dentro del área. Sé que tengo técnica necesaria para chutar desde fuera y estoy muy contento", agregó.