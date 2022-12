Lionel Messi cumplirá 600 partidos con el Barcelona, en el duelo contra Sevilla

El astro argentino quiere seguir marcando historia en el club catalán y este sábado a las 2:45 p.m. lo hará contra el Sevilla de Luis Fernando Muriel, en el Camp Nou.

"Es una barbaridad, 600 partidos en un mismo club, con los goles que lleva, las asistencias que lleva, la brillantez que lleva...", dijo este viernes el técnico barcelonista, Ernesto Valverde, en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Se nos acaban ya los adjetivos para calificar la trayectoria de Messi", añadió Valverde, señalando que esto "da la idea de lo importante que es en este club".

El delantero argentino seguirá como el tercer jugador con más partidos con la camiseta azulgrana, por detrás del capitán Andrés Iniesta (642) y Xavi Hernández, el hombre que más partidos ha jugado como barcelonista (767).

Pero, "600 partidos me parecen muchos partidos. Es extraordinario, como todo lo que hace. No son sólo los 600, pero como han sido sus 600", consideró Valverde.

En los 599 partidos que lleva jugados con el Barça, el '10' ha marcado 523 goles, con los que se ha alzado como máximo goleador histórico del club azulgrana.

El gol es lo que le está costando encontrar esta temporada a Luis Suárez, al que Valverde volvió a defender este viernes.

"La cuestión es que el jugador esté ahí para provocar la situación (de gol). Luis es un goleador, sabemos que es una cuestión de perseverancia", aseguró el entrenador azulgrana.

"Si algo le caracteriza, es eso. Es insistente, agresivo, perseverante en el trabajo", añadió.

"Cuando no entran los balones, lo que tienes que hacer es insistir más. No tienes que rendirte nunca", dijo Valverde, que no cree que "Luis Suárez se vaya a rendir demasiado".

El artillero uruguayo sólo lleva tres goles en 13 partidos oficiales esta temporada, pero el sábado tendrá una nueva oportunidad de corregir su puntería frente al Sevilla, ante el que una victoria permitiría afianzar aún más su liderato liguero.

Los azulgrana podría colocarse a once puntos del Real Madrid en caso de victoria, pero Valverde prefiere no echar cuentas.

"Nosotros nos tenemos que centrar en el juego, en nuestros partidos", dijo Valverde, para el que "es absurdo mirar para atrás y dar saltos de alegría porque vas primero, porque cambia en una semana o en dos".