Lionel Messi: “El Madrid es menos bueno sin Cristiano Ronaldo”

Lionel Messi habló para el programa 'Tot Costa de Catalunya Ràdio' sobre el presente del conjunto catalán, los objetivos para la campaña, la competencia en Europa y el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus.

“Los que vinieron son muy buenos. Me gustaron todos los fichajes que hizo el club. Si tengo que decir un nombre, digo el de Arthur. No le conocía personalmente y me sorprendió'', comentó el astro argentino sobre la nueva plantilla azulgrana.

Sobre la Champions League, trofeo que se le ha escapado en las últimas ediciones, dijo: ''Ya toca, ya toca. Tenemos que apuntar a ello como club, como equipo, como vestuario y como plantilla”.

Además, recordó lo ocurrido en la eliminación contra la Roma en Italia: ''La peor de todos fue la última por cómo se dio el partido, porque no nos metimos ni supimos reaccionar cuando las cosas se pusieron feas. La Roma nos metió dos goles sin hacer nada prácticamente. Son ya tres años seguidos quedando fuera. Esta vez lo podemos hacer”.

Messi dio su opinión sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus: ''Me sorprendió. No me lo imaginaba fuera del Madrid ni que se iba a ir a la Juve. Había muchos equipos con los que se le vinculaba y no salía la 'Juve''', afirmó.

Para finalizar, el '10' del Barcelona calmó las dudas sobre su futuro en el equipo. ''Acá hice mi vida, lo tengo todo desde los 13 años, mis hijos nacieron en Cataluña. No tengo ninguna necesidad de irme a ningún otro lado. Estoy en el mejor equipo del mundo y la ciudad si no es la mejor es de las mejores”, concluyó.

