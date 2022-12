Lionel Messi, entre 'algodones' para el debut del Barcelona en la Liga de España

El futbolista argentino viene arrastrando una lesión en el soleo de la pierna derecha, sin embargo, no se descarta su actuación frente al Athletic Bilbao.

Barcelona se prepara para encarar una nueva temporada de la Liga de España, sin embargo, las dudas se centran en si Lionel Messi podrá actuar frente a Athletic Bilbao.

El pasado 5 de agosto, el club ’azulgrana’ dio a conocer la lesión del argentino, que, desde entonces, ha trabajado de manera satisfactoria para ponerse a punto. Este inconveniente le impidió realizar la pretemporada con su equipo en la gira por Estados Unidos.

Se espera que el director técnico Ernesto Valverde este jueves en conferencia de prensa previo al encuentro, aclare si Messi se encuentra apto o no para para jugar. El diario 'Sport' indicó que el rosarino no está descartado para este partido, sin embargo, no estaría desde el arranque.

El encuentro se desarrollará este viernes en el estadio San Mamés de Bilbao a las 2:00 de la tarde.

