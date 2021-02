¿Lionel Messi escuchará a sus amigos? Javier Mascherano y lo que le recomendaría sobre su futuro

Javier Mascherano , ex jugador internacional argentino del Barcelona , no quiso aconsejar a su ex compañero y amigo Leo Messi acerca de la decisión de abandonar o no el club azulgrana al final de la actual temporada.

"Jamás me atrevería a aconsejarle nada a Leo. Son decisiones totalmente personales que él, dentro de su seno familiar y en lo personal, tendrá decidir. Como amigo apoyaré la decisión que él tome, pero jamás me atrevería a dar un consejo de qué tiene que hacer", indicó Mascherano durante su presentación como nuevo embajador de LaLiga Santander.

"Lo veo bien. Más allá de que el Barcelona no esté pasando por su mejor momento deportivo el lenguaje corporal de él y sus actuaciones durante toda la temporada no ha cambiado con respecto a lo que lleva haciendo quince años, en ese sentido le veo muy bien", comentó.

Mascherano reconoce que echa de menos jugar a su lado: "Se extraña no jugar con él y se sufre. Cuando te acostumbras a tener a los mejores al lado, si no los tienes... el fútbol es un deporte colectivo y a mayor calidad de compañeros, mejor rendimiento vas a tener".

"Cuando uno deja el Barcelona empieza a vivir la realidad del fútbol en sí. Muchas veces cuando nos juntamos ex compañeros decimos que jugar allí fue maravilloso por lo que nos tocó vivir, pero al mismo tiempo es un vacío muy grande cuando lo dejas. En ese sentido también se sufre", añadió.

En ese sentido, afirmó: "Es un club especial, con una filosofía y un estilo muy marcados. No es fácil encontrar en otros lugares un club tan arraigado a una filosofía como el Barcelona. Cuando vas a otros lugares es difícil readaptarse".

Asimismo cree que la competición podría reponerse a una salida de Messi: "Los jugadores antes o después se terminan yendo o retirándose. El máximo capital de la liga son los clubes y LaLiga cuenta con grandísimos clubes con mucha historia y mucha tradición. Clubes que han sido campeones de Europa, mundiales. Van a seguir estando, tratando de traer la calidad de jugadores que haya alrededor del mundo".

También el Barcelona, que parece tener buenos sucesores: "Tanto Pedri, como Trincao, como Ansu Fati son chicos con gran proyección. No es fácil jugar a este nivel con 18 o 19 años, tener una regularidad y ser titular de un equipo como el Barcelona. Sé que la proyección es muy grande por lo que me han comentado tanto Leo como otros chicos del vestuario. Son jóvenes que quieren seguir creciendo, seguir potenciándose. Ojalá les pueda ir muy bien".

Pese a ello el equipo da la sensación de pasar por dificultades en defensa: "Estando fuera no me gusta opinar públicamente de lo que uno puede llegar a ver. Lo que sí sé es que jugar de defensa en el Barcelona nunca es fácil, siempre estás tomando riesgo y tienes que estar muy concentrado porque una equivocación la pagas muy cara".

"Después hay un entrenador que tiene que dedicarse más que nada a eso y no tengo que ser yo quien comente los errores o por qué funciona como funciona la defensa", agregó en un acto en el que estuvo acompañado por Fernando Sanz y Fernando Redondo.

Por otro lado reconoció que le gustaría ver a su compatriota David Ayala en el fútbol español, que ensalzó: "LaLiga ha sido en la última década una escuela de entrenadores, un estilo de cómo desarrollar y jugar el fútbol".

"Es sentarse a ver un partido de LaLiga y saber que se va a priorizar la calidad, que los campos van a estar bien y se va a brindar un buen espectáculo. Creo que es bueno que en Sudamérica puedan generar alianzas para poder seguir potenciando nuestras ligas", completó.

En cuanto a Redondo, celebró la incorporación del ex centrocampista a este proyecto. Mientras, Sanz detalló qué implica ejercer de embajador: "Significa un reconocimiento a la trayectoria en LaLiga. También es una responsabilidad porque el mensaje va a ser escuchado por mucha gente".