Viejo amigo de Lionel Messi en el Barcelona, ve difícil el retorno del argentino al club español

En las últimas semanas se ha especulado en España sobre un posible regreso de Lionel Messi al Barcelona . El bajo nivel del conjunto ‘catalán’ y el buen performance del argentino, ha hecho retumbar en el ambiente el renacer de esta ‘comunión’.

Sin embargo, un exjugador del Barcelona y compañero de ‘La Pulga’, no ve viable que ambos vuelvan a juntar sus caminos. Se trata de Andrés Iniesta , futbolista que milita en el Vissel Kobe de la liga japonesa. El español no dudo a la hora de hablar sobre el tema, ya que manifestó que “Veo difícil que Messi vuelva al Barcelona”.

No obstante, dijo que solo el jugador del PSG sabe si le conviene o no volver a vestirse de ‘azulgrana’: “No soy ni Leo ni Laporta y no puedo predecir lo que puede ocurrir en el futuro; más que gustarme a mí, le tiene que gustar a él y mirar si podría darse la ocasión”.

Y es que el posible retorno de Messi se ve difícil no solo por la forma en que salió del club ‘culé’ sino por su buen presente en el equipo parisino. Si bien no tuvo un buen inicio tras su llegada la temporada pasada, en la actualidad el argentino ha 'cuajado' su juego en compañía de Neymar y Mbappé.

El jugador de la ‘albiceleste’ registra 12 goles y 13 asistencias en 17 encuentros disputados en el equipo de la Ciudad Luz. Además, no solo los números reflejan su confianza, puesto que también ha mostrado exquisitas definiciones y pases claves para habilitar a sus compañeros.

Por otro lado, Barcelona ha lidiado los últimos años con un problema que le ha dado un inmenso dolor de cabeza: superar el limite de la masa salarial. Justamente la salida de Messi se dio para bajar un poco esta cifra y ahora con la eliminación en Champions League de los catalanes, dejaron de percibir 20 millones de euros. Solo ganar la Europa League, mermaría un poco ese golpe económico.

Otras declaraciones de Andrés Iniesta sobre el Barcelona:

*Sobre la crisis deportiva de los ‘culés’

"Hablar de fracaso es relativo, a mí no me gusta esta palabra, porque se ha intentado con todas las fuerzas. Es una decepción y mucho más sumándola a todas las que han llegado en los últimos años".

¿Barcelona es favorito para ganar La Liga?

"Queda mucho todavía y un Mundial en medio. Ambos lo pelearán hasta el final".