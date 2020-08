Lionel Messi, gallardo con Iker Casillas: “Eres un arquero espectacular, un duro oponente"

“Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos”, comentó en las últimas horas Lionel Messi para referirse al retiro de Iker Casillas, en unas declaraciones recogidas por el diario 'As'.

Todo esto luego de la sentida y extensa carta dado a conocer por el propio Casillas el día martes y que se convirtió en noticia mundial por la trascendencia del español con una laureada carrera en Real Madrid, Porto, de Portugal; y en la Selección de España.

Luis Díaz es la joya del Porto y no lo van a dejar marchar del club

“Iker se retira hoy, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo, no sólo por haber sido un referente en Liga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo”, agregó Messi, quien tuvo muchos enfrentamientos con el guardameta español a lo largo de su carrera y de la marcada rivalidad entre Barcelona y el Madrid.

Cabe indicar que en algún momento y en una entrevista brindada en su país, Casillas también había dejado en evidencia su admiración por el astro argentino. Así indicó que "¿El mejor delantero al que me he enfrentado? Es Messi. Me he enfrentado muchas veces a él y no tengo ninguna duda. Me ha tocado vivirlo muchas veces, tanto buenas como malas”.

A James Rodríguez le bajaron el pulgar en Atlético de Madrid