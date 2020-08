¿Lionel Messi se queda en Barcelona? El periodista Josep Pederol reveló una información inesperada

Hasta que no se de un veredicto final sobre la partida o no de Lionel Messi del Barcelona, el culebrón del verano será ese y seguirá dando mucho para hablar. Por lo tanto, en España y en Argentina, los periodistas no han parado de dar información acerca de lo que será el futuro del astro argentino.

Josep Pedrerol, periodista y conductor del famoso programa español 'El Chiringuito', es uno de lo que más información confiable a brindado en torno al tema durante la última semana. Después de haberse referido con cautela acerca de lo que podría ser la decisión de Messi, en la tarde de este viernes reveló una noticia que podría dar un giro a la situación de 'Leo'.

"Se queda... de momento" fueron las palabras de Pederol en su cuenta de Twitter. Por supuesto, el trino se hizo viral en cuestión de segundos y solo quedará esperar a lo que pase la próxima semana, en la que se dice podría llegar la primera oferta oficial del Manchester City por Lionel Messi.