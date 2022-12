Lionel Messi sigue sin firmar su renovación con el Barcelona

Jordi Mestre, vicepresidente del club, reconoció este jueves que “falta fijar la fecha” para que ‘Lio’ prolongue su contrato hasta 2021.

"Lo tenemos hablado, lo hemos acordado y estamos a la espera de fijar una fecha para la firma", dijo Mestre en la rueda de prensa de presentación del brasileño Paulinho como nuevo jugador azulgrana.

"En principio está todo correcto a falta de la firma", insistió el directivo barcelonista.

El Barcelona anunció el pasado 5 de julio la renovación del cinco veces Balón de Oro hasta junio de 2021.

Este anuncio de renovación del argentino, cuyo contrato anterior finalizaba en junio de 2018, puso fin a meses de especulaciones sobre el futuro del jugador, de 30 años.

Mestre, que en su momento aseguró "al 200%" que Neymar no abandonaría el Barcelona, mostró toda su confianza en que no habrá ningún problema con la renovación del argentino.

"La renovación de Leo es un tema que tenemos muy claro y que lo llevamos trabajando mucho tiempo, todo pinta muy bien como he dicho antes, y a mí me sorprendería mucho que no lleváramos a cabo esa firma", concluyó.

