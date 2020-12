Lionel Messi, sin rodeos y directo: “Volvería a enviar el burofax al club para pedir irme”

El astro argentino Lionel Messi , figura del Barcelona de España, concedió una entrevista a Jodie Évole, en laSexta, en donde fue indagado por su continuidad en el club catalán, tras haber enviado un burofax al club para pedir su salida a finales del pasado mes de agosto.

Ante la pregunta sobre si volvería a enviar un burofax para su marcha del conjunto azulgrana, la ‘Pulga’ contestó que “sí, es una manera de formalizarlo y hacerlo oficial. Vos estás diciendo que te quieres ir pero no haces nada para hacerlo. Yo lo venía diciendo todo el año... no todo el año pero sí los últimos seis meses mucha veces le dije al presidente que me iba, que ya me quería ir, que me ayude, que quería salir y él no, no, no, no... Era una forma de decir me quiero ir en serio. Es una forma de hacerlo oficial y que le llegue al club”.

Además, Messi admitió que estaba muy molesto porque hubo gente que dudó de su “barcelonismo”. “Escuchaba decir: con todo lo que te ayudó el club, que te salvó la vida… Yo soy un agradecido eterno a todo eso, como dije recién yo también amo al club, amo mi ciudad, Barcelona, y siento que yo también di todo al club, muchísimo”.

“Después llegó un momento que yo pensaba que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio, que mi cabeza necesitaba salir de todo esto, por los líos que había en el club en ese momento, por lo que se venía”, agregó Messi Cuccittini.

En cuanto a Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona, quien dimitió de su cargo el pasado 27 de octubre, el astro argentino dijo: “el presidente no quiso dejarme ir y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí y para ser yo el malo de la película pero yo sigo estando tranquilo que lo que hice era lo que sentía y lo que debía hacer en ese momento”.

Finalmente, Messi reveló del por qué había tomado la decisión de enviar un burofax al club pidiendo su salida. “Fue una decisión terrible, dificilísima de tomar, fue horrible, no era fácil decidir que me iba del club de mi vida. Mi familia no se quería mover, de que mis hijos no se querían mover, que no nos vayamos, no me quiero ir. Pero sentía que era lo mejor para mí, para todos, que necesitaba eso, que se había cumplido un ciclo y era el momento”.