Lionel Messi y las ‘heridas de guerra’: su pierna izquierda, con una cicatriz tras el último partido

El duelo que enfrentó ‘blaugranas’ y ‘rojiblancos’ se selló en un empate sin goles. No obstante, la polemica no estuvo al margen. Una entrada de Diego Carlos a Lionel Messi despertó toda clase de opiniones.

El pasado viernes, Barcelona y Sevilla no se hicieron daño en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sin embargo, una jugada desató toda la polémica. Se trata del encontrón de Lionel Messi con Diego Carlos, zaguero de los andaluces.

Este domingo, en la prensa española trascendieron las imágenes de la pierna izquierda del astro argentino, y se le ven rasguños que se presumen son de la entrada que le hizo el brasileño.

En el diario ‘Sport’ lanzaron vehementemente contra Diego Carlos, afirmando que: “Por suerte, la entrada tan solo quedó en unas cicatrices y no fue a mayor. Le podía haber supuesto una grave lesión para el argentino. Por contra, Diego Carlos, no solo no fue expulsado sino que luego se encaró a Leo Messi, intentando provocar la expulsión del capitán del Barcelona”.

Aquí las imágenes de las cicatrices del entrenamiento de este domingo:

Diego Carlos con la plancha hace unas heridas a Messi y rompe su media, en la retransmisión no dieron ninguna toma, medios de la caverna decían que no había contacto, pedían la expulsión del argentino por un empujón, sin las fotos del contacto hoy todos comprarían sus mentiras. pic.twitter.com/7SoAphlabB — Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) June 21, 2020





Aquí el video de la jugada:

