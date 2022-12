Listo y pa' las que sea: Santiago Arias convocado de Atlético de Madrid para enfrentar a Girona

El defensa colombiano regresó a entrenamientos con el equipo 'colchonero', luego de la lesión que sufrió el pasado 12 de marzo, en el partido de vuelta frente a Juventus, en la Champions League.

Santiago Arias es novedad, ya que volvió aparecer en la lista de jugadores convocados, que dispuso el técnico Diego Simeone, para el partido de este martes, entre el Atlético de Madrid y el Girona.

Publicidad

Vea también: ¡Se queda! Rafael Dudamel seguirá al mando de la Selección de fútbol de Venezuela

El equipo dio a conocer la lista de convocados para este partido, a través de sus redes sociales.

El Atlético de Madrid insiste con el Girona, al que nunca ha ganado en sus cinco duelos, y con la Liga, en una persecución hoy por hoy aparentemente inalcanzable del liderato del Barcelona, al que retará el sábado en una 'final' que sólo será tal si gana primero este martes.

Publicidad

Lea también: A Messi le bajaron el pulgar desde ‘arriba’: “No es Dios”, aseguró el papa Francisco

Si no vence al Girona, que le visita sin Cristhian Stuani, en el Wanda Metropolitano, no habrá opciones por el campeonato. Si no gana el sábado en el Camp Nou al Barcelona, tampoco. Y así sucesivamente. El partido a partido es hoy victoria a victoria, el único camino que le permite creer en una cima de la que aún le separan diez puntos.

Publicidad

El Girona es un rival invencible para el Atlético de Simeone. Es un dato de indudable mérito no haber perdido nunca con el equipo del técnico argentino, porque ha ganado a 67 de sus 71 adversarios. Sólo hay cuatro excepciones: Qarabag, Racing de Santander, Mallorca... y Girona.