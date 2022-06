Llegó la hora de hablar de bajas en el Real Madrid: estos son los jugadores que podrían ver salida

Con los títulos de Liga de España y de Champions League en el bolsillo, en el Real Madrid llegó la hora de hablar de bajas y de nuevos fichajes, para preparar la plantilla de la temporada 2022/2023.

Jugadores como Marcelo, Isco y Gareth Bale, confirmaron su salida del club 'merengue' después de la finalización de la temporada, tras varios años de carrera en el equipo, aunque aún no se conoce el destino de los futbolistas.

Publicidad

Sin embargo, hay varios nombres en la lista de espera, pues en el club aún no se ha decidido el destino de algunos de los futbolistas que no han podido gozar de minutos en esta temporada y lo más probable es que se les busque salida en el mercado de pases, tal como indican en el diario 'As', de España.

El primer jugador en cuestión es Andriy Lunin, portero ucraniano, que no ha podido disputar suficientes partidos con el club, ante la inevitable titularidad de Thibaut Courtois, que se ha desempeñado de manera impecable en el Real Madrid. En el club estarían buscando una mejor alternativa para el segundo puesto en la portería, por lo que la salida de Lunin sería inminente.

En la defensa, Jesús Vallejo podría ser uno de los jugadores que podría ver puerta. El central español de 25 años, apenas ha podido ver minutos en esta temporada y aunque ha aceptado su rol como suplente, no ha podido mostrar el nivel que el Madrid buscaba con su fichaje en 2017.

Uno de los integrantes de la plantilla que más dudas ha generado en su salida es Dani Ceballos, debido a que su nivel fue de menos a más en la reciente temporada y aunque su rendimiento pueda convencer a Carlo Ancelotti de darle un lugar más relevante en la próxima campaña, la chance de que se pueda marchar del club también está en los papeles.

Publicidad

La zona de ataque es la que más podría sufrir bajas para la temporada que viene, con Marco Asensio como el principal nombre en discordia, pues, aunque vivió una de sus temporadas más goleadoras en el Real Madrid, su nivel no se acerca a lo que llegó a mostrar en el club en su llegada en 2016 y el jugador ha manifestado que quiere jugar más partidos en la temporada que viene, por lo que se le estaría buscando un nuevo destino.

Por otra parte, Luka Jovic y Mariano Díaz parecen haber sentenciado su salida del club blanco, pues el nivel demostrado en los pocos minutos que han podido disputar con el equipo, han dejado mucho que desear y sus cesiones parecen ser un hecho, en un mercado de pases que culminará en agosto.