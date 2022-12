El centrocampista Frenkie de Jong dijo hoy tener esperanzas de que su compañero Lionel Messi permanezca la próxima temporada en el FC Barcelona.

Más sobre el Barcelona > este lunes podrían darse los primeros dos fichajes

Publicidad

“Siento que está feliz en el Barcelona. Realmente espero que se quede porque eso nos ayuda. Sigue siendo, con mucho, el mejor jugador”, dijo De Jong en una entrevista con el periódico Nu desde Portugal, donde está concentrado con la selección de Países Bajos.

Respecto a su sintonía con el jugador de Rosario, el neerlandés dijo que sigue viendo en él un referente. “Si puedo elegir entre jugar con Messi o con cualquier otro jugador, elijo siempre a Messi. Sería una tontería no hacerlo, es el mejor de todos”.

De Jong dijo que su posición actual en el Barcelona, más ofensiva que en su etapa con el Ajax, se debe al entrenador Ronald Koeman.

“Una vez hablé de eso con Koeman. Cuando llegó, me dijo: “Te ficharon por mucho dinero y eres un buen jugador. Pero tienes que asumir más responsabilidades, ser más decisivo”. Me dio responsabilidades y confianza, eso estuvo bien”.

Publicidad

El neerlandés ha marcado siete goles y dado ocho asistencias esta temporada. “No creo que sea un jugador de quince goles y quince asistencias, aunque juegue como centrocampista ofensivo. Pero puedo marcar más goles que ahora”, apuntó.

Lea también > Zinedine Zidane se va dejando un ‘recadito’: “ Me voy porque siento que el club no me da confianza ”

Publicidad

La Copa del Rey conseguida hace mes y medio “no es suficiente” para el Barcelona, aunque para De Jong “la temporada no ha sido del todo mala, sobre todo cuando ves de dónde venimos”.

Por otro lado, el centrocampista sugirió que Georginio Wijnaldum y Memhis Depay, jugadores con los que coincide en la selección de Países Bajos, están en conversaciones con el FC Barcelona para explorar sus posibles fichajes.

"Queda por ver qué hacen. No sé cuánto de serio son (los contactos entre los futbolistas y el equipo catalán). O quizás sí, pero no voy a decir nada”, dijo De Jong.

Wijnaldum y Depay terminan contrato este verano con sus respectivos clubes, el Liverpool y el Olimpique de Lyon, y han sido vinculados en varias ocasiones con el equipo catalán.