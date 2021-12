Los goles de Falcao García, en Rayo Vallecano, hicieron recordar una canción que ya es un 'hit'

El presente del Rayo Vallecano es para aplaudir. De la mano de los goles y el liderazgo de Radamel Falcao García, sumado a la convicción y buen nivel de sus compañeros, el equipo se ubica en la cuarta posición de la Liga de España, con 30 puntos, superando al Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, entre otros históricos.

En la actualidad, tras 18 jornadas disputadas, el conjunto de Vallecas está en puestos de Champions League, situación que no ha pasado desapercibida y que sus hinchas han celebrado. Prueba de ello es un viejo canto, el cual hace varios años no entonaban, pero que, por el panorama, volvió a sonar entre los aficionados.

Se trata de "el año que viene Rayo-Liverpool", haciendo alusión a que, en caso de lograr ese gran objetivo de participar en el torneo de clubes más importante de Europa, podría darse dicho compromiso, frente a uno de los equipos más grandes no solo del viejo continente, sino del mundo como los 'reds' de Inglaterra.

Eso sí, cabe resaltar que dicha barra no es nueva. "Yo inventé esa canción, en el ascenso de la 88-89 contra el Coruña, que por entonces no se le llamaba Depor", expresó Rafael García Navas, quien es la voz del equipo desde hace 20 años, en una entrevista exclusiva con el diario 'AS', de España.

Verdad o no, el Rayo Vallecano vive un momento de ensueño y del que no quiere salir. Ahora, disfrutando de un pequeño y merecido descanso, de seguro no olvidará su próximo enfrentamiento, que será contra Atlético de Madrid, el domingo 2 de enero, a las 10:15 de la mañana, hora de Colombia.