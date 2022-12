“Los jugadores no van a tener tanto contacto como antes, será otro fútbol”

Así lo afirmó Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Clubes de Fútbol, en diálogo con ‘El País’, de España. Además, habló del aspecto psicológico en lo jugadores.

El fútbol español ya piensa en el regreso a las actividades tras la para por la pandemia del coronavirus y por eso La Liga desarrolló un completo protocolo de salud.

Sin embargo, el fútbol no volverá a ser el mismo después de la aparición del COVID–19, que ha cobrado las vidas de millones de personas en el mundo.

Así se lo dijo al diario ‘El País’, de España, Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Médicos de Clubes de Fútbol, quien está al tanto de las medidas de prevención que se adoptarán.

“Esto nos ha cambiado tanto a todos que la competición, por mucho que queramos, no va ser lo mismo. Al principio, los jugadores no van a tener los contactos que tenían, se va a jugar otro futbol. El hecho de que no haya público, los controles, las concentraciones, si las hay... todo eso influye en la cabeza de los chicos, que son personas, no son máquinas”, le dijo Ramos al rotativo.

“Un pelotazo en principio no contagia, todo el material que se utilice, incluso el césped, antes, en el medio tiempo y después tiene que esterilizarse. Un balón que no conoces es posible que te pudiese contagiar, pero un golpe así, con un balón esterilizado que rueda sobre una superficie esterilizada, es complicado que contagie”, agregó.

Por último, sobre el aspecto psicológico que puedo afectar a los jugadores durante este tiempo de confinamiento, el médico Ramos explicó que “es fundamental, no es solo por el tiempo que han estado encerrados y sin actividad, sino porque algunos han podido perder familia o amigos y eso va a influir en su rendimiento. Son personas y tienen sus miedos y sus preocupaciones”.

