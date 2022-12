Los lamentos del brasileño Rodrigo Caio porque Jeison Murillo le ganó el pulso en Barcelona

El futbolista se refirió al zaguero central colombiano, quien terminó siendo el escogido por el club catalán para reforzar la defensa.

Rodrigo Caio, quien milita en el Sao Paulo, habló en una entrevista sobre su frustrado fichaje por el Barcelona, luego de que el club catalán escogiera a Jeison Murillo.

El defensor brasileño mencionó que ya se había realizado los exámenes médicos, pero que a última hora le informaron que el colombiano había sido fichado.

"Llegué a hacer la revisión y fue positiva, pero ellos tenían dos opciones. Murillo o yo, que fue fichado. Ya las había pasado, y cuando salí de la sala de pruebas, Murillo ya era el elegido", le dijo a ‘Globoesporte’.

Además, Caio señaló que "claro que en algún momento te frustras, pero forma parte del fútbol. Pienso en positivo. Nunca ha sido fácil para mí y no lo va a ser ahora. Sigo firme y tranquilo, sabiendo que tengo tres años más de contrato en el Sao Paulo, donde me formé. Me siento tranquilo esperando una oportunidad y un día poder ver realizado mi objetivo de jugar en Europa".

Sin embargo, el futbolista brasileño destacó que ya es un paso importante en su carrera que un equipo como el Barcelona se fije en él.

"Sólo saber que hay interés de ellos me deja muy feliz. Es una señal de que me siguen y que conocen mi potencial", concluyó.

