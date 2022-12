Los millones del Barcelona calientan banquillo, la crítica de la prensa española

"Ernesto Valverde relega a la suplencia a Debmelé y a Coutinho a pesar de la inversión del club", escribió en la entrada de una nota el diario 'ABC' de España este jueves.

Barcelona y las decisiones que toma Ernesto Valverde, su técnico, son pan de cada día en las páginas de la prensa en España, más allá de los resultados deportivos que se obtengan tanto en el torneo local, como en la Champions League.

Ahora, al entrenador de los catalanes se le criticó por la presencia en el banquillo frente a Chelsea, en Stanford Bridge de Ousmane Dembéle.



Ante esa inquietud, generalizada por demás, Valverde contestó que "cuando llegamos a un partido de este calibre me baso en las certezas que tengo. No es el momento de experimentos ni tampoco de hacer pruebas".

"Coutinho tampoco pudo jugar ante el equipo de Conte por haber disputado ya esta edición de la Champions con el Liverpool. Más de 300 millones de euros invertidos porque ninguno de los dos disputara ni un minuto en uno de los partidos más importantes de la temporada", indicó 'ABC'.

El mismo diario añadió que "reclamaba profundidad Valverde tras la marcha de Neymar y le ficharon a Dembéle. Las lesiones solo le han permitido jugar ocho partidos incompletos".



En el caso de Coutinho, al técnico del Barcelona también le 'echaron en cara' que frente a Eibar, por ejemplo, jugó desde el arranque del partido y el brasileño comenzó desde el banquillo.

El análisis del medio español terminó refiriéndose a Yerry Mina, quien llegó para la temporada 2018. "Incluso (Valverde) no dudó en dejar en la grada de Stamford Bridge al zaguero colombiano, por el que en enero pagaron 11,8 millones de euros. Como anécdota hay que destacar que entre los once jugadores que acabaron el partido ante el Chelsea no había ningún fichaje de esta temporada".