Los nueve jugadores que tienen abierta la puerta para marcharse del Real Madrid

Real Madrid siempre se va a llevar todos los focos de atención, no solamente en España, sino en el mundo entero, y más ahora al quedar por fuera de la Champions. Incluso, desde ya se menciona que ni siquiera estaría fijo en su cargo el técnico Zinedine Zidane.

Y así las cosas, la prensa maneja una lista de futbolistas que no seguirían vestidos de blanco para la próxima temporada. Ese listado lo encabezan el galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez, quienes no contaron para Zidane, terminaron en el olvido e incluso pidieron no ser convocados para los últimos compromisos, según lo dijo el propio entrenador de los 'merengues'.

"La salida de James es inminente y el Atlético de Madrid, Arsenal y Manchester United son sus principales clubes candidatos para seguir con su carrera", indicó 'Infobae' este lunes.

Otros hombres que tienen los días contados en el Real Madrid son el brasileño Marcelo, Luka Jovic, Mariano, Brahim, Lucas Vásquez, Nacho y se sumó Isco.

"Isco, de un presente irregular y alternando entre la suplencia y la titularidad, el español podría partir rumbo a Italia, después de que se conociera el interés de Andrea Pirlo, nuevo entrenador de la Juventus, por hacerse con sus servicios", agregó el medio argentino.

Además, también se consignó que "desde ahora, la directiva merengue comenzó a planificar lo que será la temporada 2020-21 la cual estará marcada por las consecuencias económicas que está dejando la pandemia por coronavirus a nivel mundial". ¡Amanecerá y veremos!