Luis Enrique respaldó a los jugadores que se van a la Liga de la China

El entrenador del Barcelona calificó de "fantástico" que los futbolistas se vayan a ese país para ganar más dinero en la pujante competición asiática, este sábado en la víspera del duelo ante el Betis.

"Me parece bien que los jugadores cambien de ligas para ganar más dinero. En su profesión sucede así y los felicitan. Si lo dice un futbolista es un pesetero y un traidor. Me parece fantástico y ole sus narices. Es curioso lo que le sucede en el fútbol", señaló Luis Enrique.

El técnico español respondía a los rumores sobre una posible salida del Barcelona, con el que acaba contrato, destino al campeonato chino.

"No tengo ni idea de lo que va a pasar la próxima semana imagínate en las próximas temporadas. Mi contrato es maravilloso, estoy muy bien valorado", señaló el preparador.

Los equipos de la Super League china invirtieron durante el último año grandes cantidades, a menudo muy por encima del precio de mercado, para atraer a estrellas como el brasileño Oscar (ex Chelsea), el colombiano Jackson Martínez (ex Atlético de Madrid) o los argentinos Ezequiel Lavezzi (ex París SG) y Carlos Tevez (ex Boca Juniors).

El Barcelona, tercero en el campeonato español, visita este domingo al Betis. Está a dos puntos del líder Real Madrid -tiene un partido menos-, quien recibe a la Real Sociedad.