Luis Suárez: "Me duele ver la crisis que tiene Barcelona porque fue un equipo que confío en mí"

Luis Suárez pasa por un gran momento con Atlético de Madrid en España, equipo con el que ya logró salir campeón de la liga y busca seguir aumentando su número de goles en el conjunto 'colchonero'.

Frente a este tema, 'Lucho' habló sobre la importancia del trabajo en equipo y del cuerpo técnico para 'ESPN'.

"Tener la confianza de los compañeros, del personal, de los fans... ellos confían en mi potencial y en lo que puedo aportar, creen en mí y eso te hace sentir importante... en la plantilla hay una atmósfera espectacular", comentó el uruguayo.

Además de esto, también recordó sus últimos días con el equipo catalán, antes de fichar por Atlético de Madrid, dejando un duro mensaje entre líneas para el entrenador Ronald Koeman, "Creo que no me merecía la forma en la que salí, porque si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano, me explicas todo y después no me dices que si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal. Me mandaban a entrenar al campo tres, que está aparte. Son cosas que uno no olvida" argumentó el atacante 'charrúa'.

También aprovechó para hablar sobre la actualidad del FC Barcelona, en el cual aseguró que le "duele ver lo que está pasando porque le cogió mucho cariño al club", mencionando que no es fácil ver la situación por la que atraviesan sus excompañeros de equipo.

Finalizando aprovechó para mencionar el tema del partido entre 'colchoneros' y 'blaugranas' , "El año pasado fue extraño para mí volver al Camp Nou y tener a Messi de rival. Ahora fue extraño no ver a Leo con la camiseta del Barcelona, pero las cosas pasan por alguna razón. Ahora está en París y yo en el Atlético y hace nada ambos estábamos en el Barcelona", finalizó.