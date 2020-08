Luis Suárez o Lautaro Martínez, los dos en el Barcelona, no, según la prensa española

Una de las novelas en este mercado de pases ha sido la del Barcelona y el argentino Lautaro Martínez, del registro del Inter de Milán, al que pretenden fichar los catalanes para reforzar la delantera.

En medio de varias idas y vueltas, este miércoles el diario ‘Mundo Deportivo’ aseguró que Martínez solo irá al equipo catalán si Luis Suárez se marcha del equipo.

"Luis, de extraordinaria trayectoria no es un futbolista para tenerle en el banquillo. Tipos de este nivel, o son titulares o hay que buscarles una salida bajo palio. Negociada con sensibilidad sobre todo si tienen contrato y Suárez tiene un año más y otro opcional en función de los partidos jugados. Si se queda, si sigue, lo lógico es que procure tener la ascendencia suficiente para jugarlo todo o casi todo. Y hasta puede que no merezca ver en su sitio a otro desde el banquillo”, aseguró el diario catalán.

"Esta sensación, valorada desde el club, es, además de la momentánea imposibilidad económica de traer a Lautaro por 70/80/ o 100 millones (dentro de dos meses ya veremos), aproxima a técnicos y presidente a tomar una decisión drástica: el uruguayo o el argentino. Los dos no. Y en eso están. Luis tiene una oferta de la MLS y el delantero del Inter un acuerdo con el Barça para, si hace falta, esperar un año en Milán. Él tampoco quiere venir para chupar banquillo y Bartomeu no puede permitirse otro fichaje multimillonario (Coutinho / Dembélé / Griezmann ) que no sea decisivo. Ni con los cracks ni con los jóvenes deben jugar siempre los mismos”, agregó ‘Mundo Deportivo’.

Por ahora, Barcelona se concentra en el juego frente al Nápoles, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.