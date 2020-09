Luis Suárez pasó de las lágrimas a los goles: prometedor arranque del uruguayo con Atlético Madrid

Luis Suárez se despedía el jueves entre lágrimas del Barcelona, pero cuatro días más tarde volvía a sonreír tras su doblete el domingo en la goleada 6-1 del Atlético de Madrid al Granada, en el debut liguero del equipo rojiblanco.

"Es una sensación de felicidad, de estar contento", decía el delantero uruguayo a los medios del Atlético tras el encuentro, en el que le bastaron 20 minutos para demostrar su calidad.

Luis Suárez saltó al césped del Metropolitano en el minuto 70 en sustitución de Diego Costa para dar la asistencia en el 4-0 que hizo Marcos Llorente y sellar la goleada con un gol de cabeza a centro del propio Llorente (85) y otro marcado tras recoger un balón rebotado en el palo (90+3).

"Cuando uno debuta y ayuda al equipo con goles siempre está contento", aseguraba un Suárez alejado de la imagen dada el jueves, cuando las lágrimas asomaron en acto de despedida del Barça, tras seis temporadas vistiendo la camiseta azulgrana.

'Rápido y alegre'

El uruguayo apenas pudo entonces empezar su alocución embargado por la emoción, pero el domingo asomaba la sonrisa.

"Creo que lo que marca la felicidad, la tranquilidad y la confianza para uno es como te recibe el equipo, que eso es fundamental, y eso fue lo que se vio durante el partido", dijo Suárez, que afirmó haber tenido una grandísima acogida en el Atlético.

"Se le vio rápido, de juego alegre y enérgico, y perfectamente acoplado con sus nuevos compañeros", escribió este lunes el columnista del diario AS Alfredo Relaño.

Llegado para colmar la salida de Álvaro Morata a la Juventus y aportar el gol del que adoleció el Atlético la pasada temporada, el 'Pistolero' no ha tardado en demostrar que Diego Simeone no se ha equivocado al apostar por él.

Tercer máximo goleador histórico del Barcelona con 198 tantos en sus seis años de azulgrana, Suárez marcó la pasada campaña 21 tantos frente a los 16 de Morata o los 5 de Diego Costa.

"Está claro que ha llegado al Metropolitano un jugador diferente", escribió este lunes el diario Mundo Deportivo, sobre el aterrizaje de Suárez, cuya presencia parece haber servido también para espolear el rendimiento del resto de sus compañeros.

'Genera competencia'

El domingo, el joven Joao Félix dio un recital de juego, asistiendo en el segundo gol de Ángel Correa y marcando el tercero, mientras Diego Costa abrió el marcador y también se mostró muy activo.

"Su llegada genera una competencia interna muy buena", aseguró tras el partido el técnico Simeone, que no había dudado en acercarse el viernes a recibir a su nuevo fichaje, nada más recibir la autorización para salir tras superar una infección de covid-19.

En el horizonte parece perfilarse la batalla del '9' entre Suárez y Diego Costa, otro hombre que siempre ha recibido el apoyo de Simeone y que el domingo apuntaba más a la cooperación entre los dos 'matadores' del equipo rojiblanco que a una pugna.

"Es muy bueno, uno mordiendo y otro pegando", bromeó el domingo Diego Costa, tras el encuentro.

"Tenemos un jugador como Luis que por suerte se ha ido del Barça, no sé cómo un equipo como ese lo deja salir, al final para nosotros muy bien, nos da mucho con goles y dentro del vestuario su espíritu guerrero, sus ganas de ganar, de obtener títulos", añadió.

El 'Pistolero' uruguayo, llegado prácticamente a coste cero, ya que el Atlético sólo pagará seis millones de euros en variables (6,9 millones de dólares), no ha podido empezar de mejor manera su nueva andadura de rojiblanco.

Ahora queda por delante una temporada para confirmar las buenas sensaciones.