Luis Suárez pidió perdón tras anotarle a Barcelona, pero no olvidó la llamada que le hizo Koeman

El Atlético de Madrid se impone al Barcelona al descanso por 2-0, con goles del francés Thomas Lemar y el uruguayo Luis Suárez, que revelaron las debilidades de la defensa barcelonista en dos acciones orquestadas por el portugués Joao Félix, clave en todo el peligro local.

Lemar, en el minuto 23, tras un movimiento de Joao que rompió líneas, adelantó al Atlético ante un conjunto culé que comenzó con una buena presión adelantada, pero que sufrió por su tibieza defensiva, que permitió a Suárez tener cinco minutos después del gol una ocasión franca en la que ajustó mal, y resarcirse de ella marcando en el 44 a pase de Lemar

"Koeman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo...", comentó Luis Suárez luego de fichar por Atlético de Madrid.

