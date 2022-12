Luis Suárez y James Rodríguez, cara a cara: Zaragoza vs. Real Madrid, en Copa del Rey

Los dos futbolistas colombianos se medirán en dicho certamen, que conoció este viernes los cruces en los octavos de final. Barcelona vs. Leganés, el otro juego atractivo.

Después de las sorpresas que se dieron en los dieciseisavos de final, este viernes se realizó el sorteo de la siguiente ronda de la copa española.

Zaragoza vs. Real Madrid, Barcelona vs. Leganés y Cultural Leonesa vs. Valencia son tres enfrentamientos destacados en los octavos de final de la Copa del Rey, según el sorteo realizado esta tarde en la sede de la RFEF en Madrid.

El líder de LaLiga Santander, el Real Madrid, visitará La Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza, seis veces campeón. La última vez que unos y otros se vieron las caras en este contexto fue en las semifinales de la temporada 2005-2006, firmando una eliminatoria apasionante que se saldó con la clasificación de los aragoneses después de ganar estos 6-1 en la ida y perder 4-0 en la vuelta.

El conjunto azulgrana, que accedió a esta fase tras eliminar al Ibiza por 2-1, recibirá a los 'pepineros', que se encuentran en descenso y siempre han perdido como visitantes contra los de Quique Setién.

Además el Valencia, vigente campeón del torneo, se cruzará con la Cultural Leonesa, una de las grandes revelaciones de la presente edición tras dejar por el camino al Atlético de Madrid con un triunfo por 2-1.

Por su parte, Real Sociedad afronta su segundo cruce consecutivo contra un equipo de Primera después de que en la anterior ronda se deshiciera del Espanyol. Enfrente estará Osasuna, quien pasó contra el Recreativo de Huelva.

Otra de las sorpresas ha sido el CD Badajoz, verdugo del Eibar en los dieciseisavos de final y único junto a los leoneses que milita en Segunda B. En su caso recibirá al Granada.

Completan la lista tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, último condicionado, los enfrentamientos Tenerife vs. Athletic, Mirandés vs. Sevilla y Rayo Vallecano vs. Villarreal.

Enfrentamientos de octavos de final:

