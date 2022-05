Luis Suárez y una sentida despedida del Atlético de Madrid: le rindieron homenaje

El uruguayo Luis Suárez y el mexicano Héctor Herrera recibieron el cariño del Atlético de Madrid en un acto de despedida que el club les organizó al término del partido contra el Sevilla (1-1), este domingo.

Ambos futbolistas, que abandonan el equipo madrileño al término de esta temporada, saltaron al césped con sus familias para ser recibidos por cuerpo técnico y plantilla rojiblanca, que les esperaban haciendo un pasillo.

Herrera, de 32 años, llegó al Atlético en 2019, mientras que Luis Suárez, de 35 años, arribó en el 2020.

"Siento mucho agradecimiento por haber estado aquí. Ha sido un sueño para mí. Ha sido un placer estar en este equipo con grandes jugadores y personas y con esta gran afición. Gracias a todos por el apoyo. Aúpa Atleti", dijo el mexicano.

¿Qué dijo Luis Suárez en su despedida?

"Agradecer uno por uno a todos los hinchas del Atlético. Es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué. No lo voy a olvidar. Gracias también a los compañeros. Lo que tenía que hacer es devolver el cariño y para eso di el doscientos por ciento a un club que me abrió las puertas en un momento difícil. Gracias a la afición, gracias uno a uno a todos ellos. Me quedo con la Liga que ganamos el año pasado, que lamentablemente no pudimos disfrutarla con la gente en el campo. Al Atlético lo llevaré siempre en el corazón. Aúpa Atleti", dijo Suárez desde el centro del campo del Wanda, mientras era ovacionado desde la grada.