Luka Modric: "Buscar un recambio para Cristiano Ronaldo es casi imposible"

El mediocampista del Real Madrid habló de las consecuencias para el Real Madrid de la salida del astro portugués rumbo a la Juventus y tiró un 'dardo' para los atacantes del equipo.

El croata Luka Modric analizó el presente de su club, luego de los dos varapalos recibidos contra el Barcelona la semana pasada.

Publicidad

Primero, no dudó en resaltar lo crucial que será el encuentro de vuelta de octavos de final de la Champions de este martes, al tiempo que recordó que "un recambio para Cristiano es casi imposible", ante la falta de gol del equipo merengue.

Vea también: Sergio Reguilón se fue de boca y les dijo de todo a Lionel Messi y Luis Suárez, en Real Madrid vs. Barcelona

"Es un partido clave para esta temporada y queremos estar en cuartos, no va a ser fácil, pero estamos preparados", dijo Modric, en la rueda de prensa previa al encuentro en el que el Real Madrid prácticamente se jugará su temporada en el Santiago Bernabéu.

"Creo que al Real Madrid siempre le damos por muertos y siempre vuelve", advirtió el centrocampista croata, que admitió, no obstante, que al juego del equipo blanco le falta continuidad y gol.

Publicidad

"Nuestro problema esta temporada es falta de continuidad y falta de gol también, pero estamos trabajando para mejorar esto, todavía falta mucho para el final de temporada y no podemos rendirnos", dijo.

Ante esa falta de gol, que ha dejado al Real Madrid fuera de la Copa del Rey y casi de la Liga, Modric no dudó en reconocer que la salida de Cristiano ha penalizado la eficacia ofensiva del equipo blanco.

Publicidad

Un paso al frente:

Sobre el portugués, aseguró que "es un jugador que faltaría a todos los equipos y buscar un recambio para Cristiano es casi imposible", consideró.

"Claro que nos falta Cristiano, el club intentaba cuando se fue que otros jugadores intentaran cubrir su función", añadió el subcampeón del mundo croata.

"Y eso no es fácil porque Cristiano ha metido 50 goles y no puedes encontrar a día de hoy alguien que meta tanto, pero puede ser que algunos tenían dar un paso adelante", dijo Modric, para el que, a falta de Cristiano, se esperaba "dos o tres jugadores que metan 15, 20 o 10 goles y eso no lo tenemos y creo que es nuestro mayor problema este año".

El club "ha puesto fe en otros jugadores como Gareth (Bale), (Marco) Asensio, Karim (Benzema), ha traído a Mariano, está Vinicius que lo está haciendo muy bien con la edad que tiene, pero algunas veces las cosas no salen como queremos", aseguró.

Publicidad

Lea también: ¡Qué rudeza! Vea las agresiones más recordadas de Sergio Ramos

El Balón de Oro 2018 reconoció que el equipo está "tocado" tras las derrotas contra el Barcelona en Liga y Copa, pero "no hay tiempo para lamentarnos, hay que enfocarse en la 'Champions', es lo que nos toca e intentar olvidar lo que pasó".

Publicidad

"Estamos preparados", insistió Modric, que defendió a su compañero Gareth Bale, blanco de las críticas por su bajo rendimiento.

"Lo veo feliz, con ganas de volver a ser el Gareth que conocemos (...) Puede ser que no está en su mejor momento de forma, pero tiene de trabajar y quiere volver a ser el Gareth de siempre", dijo Modric.

Con vistas al encuentro, Modric auguró que "podemos esperar 90 minutos muy complicados, tenemos que tener paciencia, estar tranquilos, juntos y a ver si sale bien", sentenció el subcampeón del mundo en Rusia 2018.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados