Luka Modric: "el mejor técnico que he tenido es Zidane, mi relación con él es más especial"

Este domingo, se conoció una entrevista en la que Luka Modric hizo un repaso por diferentes momentos en su carrera y en Real Madrid, equipo en el que encontró en Zinedine Zidane al técnico que lo ha marcado y con el que incluso dice tener una relación cercana.

“He jugado con magníficos técnicos. Todos me han ayudado a crecer como jugador, pero si me haces elegir a uno, me quedo con Zidane. Mi relación con él es más especial que con cualquier otro. Hemos ganado muchísimos títulos juntos en el Real Madrid y creo que ha sido capaz de sacar mi mejor fútbol”, dijo el croata en una entrevista con 'FourFourTwo'.

Modric también se refirió a lo que le podría deparar el futuro y comentó que "todavía me queda este año en el Real Madrid y después veremos qué pasa. Yo me encuentro bien y quiero seguir jugando al fútbol unos años más. ¿Dónde? Ya veremos. Para ser sincero, no he pensado mucho en ello. Estoy centrado en el Madrid y en las cosas que podemos conseguir esta temporada".

El talentoso futbolista también recordó cuando se dio su paso al cuadro blanco. “Fue un sueño hecho realidad. Cuando me enteré de que estaban interesados en mí fue una sensación increíble. Uno de los momentos que más recuerdo fue cuando firmé el contrato, porque en ese segundo sentí que ya era realidad, que jugaría en el club más grande del mundo. Me sentí tan orgulloso y tan honrado", finalizó.