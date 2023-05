Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, no considera a España como un país racista

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha manifestado este martes que no cree que España sea un país racista "por una minoría que grita estupideces", en referencia a los gritos racistas recibidos por el delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior en el estadio de Mestalla ante el Valencia.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe en el Villamarín, Pellegrini ha sido rotundo al señalar que "hay personas encargadas de analizarlo y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice", y que sí tiene "claro que por una minoría que grita estupideces no significa que ese país sea racista".

"Yo no creo que España sea un país racista. No me parece calificar como racista a un estadio como Mestalla, una ciudad como Valencia o un país por una minoría gritando estupideces", recalcó el chileno desde la atalaya de su conocimiento del país y del fútbol español tras entrenar al Villarreal, Real Madrid, Málaga y Betis.

Por el momento, la Policía Nacional ha detenido este martes a tres jóvenes de entre 18 y 21 años por su supuesta implicación en los insultos racistas que recibió el delantero brasileño del Real Madrid Vinicius el pasado domingo en el estadio del Valencia.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un escueto comunicado, todos los detenidos son españoles y se les ha imputado un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Las mismas fuentes indican que la información sobre estas detenciones se ampliará "posteriormente".

Esta misma mañana la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, había informado de que se había identificado a tres de los supuestos autores de los insultos racistas, si bien todavía se sigue trabajando en la visualización de vídeos tanto de dentro como de fuera del estadio de Mestalla.