Marcelo: ''Es injusto comparar a Lopetegui con Rafa Benítez, estamos a muerte con él''

El conjunto blanco se encuentra sumido en una crisis y completó cinco fechas, en todas las competiciones, sin ganar.

Luego de otra derrota, esta vez, el pasado sábado frente al Levante 1-2, en el Santiago Bernabéu, el lateral izquierdo del Real Madrid, Marcelo, salió en defensa del técnico merengue Julen Lopetegui.

El brasileño, uno de los capitanes y referentes del equipo madrileño, salió a atajar las críticas por el pésimo arranque de la temporada.

''Hemos hecho grandes cosas, el balón no ha querido entrar. El mister quiere recuperar la confianza. Hemos tirado 33 veces y no ha entrado ningún balón. Debemos tener la cabeza bien alta para volver a ganar partidos", afirmó Marcelo.

Sobre la falta de gol, y la ausencia de Cristiano Ronaldo, el zurdo expresó: "Recuerdo que cuando Cristiano no marcaba la prensa decía que se necesitaba un delantero y luego calló las bocas. Es muy injusto valorar al principio de la temporada a los delanteros. Esto es muy injusto''.

Para finalizar, el lateral aseguró sentirse seguro sobre la continuidad de Julen Lopetegui. ''Con él estamos a muerte, nos dice muy claras las cosas y el trato es muy bueno entre nosotros. Hay que dejar al mister trabajar. Siento los colores de este club y me siento mal cuando no ganamos. Me parece injusto lo que habéis hecho de compararlo con Benítez".

