Marcelo: "Me encantaría jugar con Neymar en el Real Madrid"

El lateral brasileño habló este sábado, tras golear 6-0 al Celta de Vigo, sobre la posible llegada de la estrella del PSG, para la próxima temporada al club blanco.

Marcelo Vieira, jugador brasileño del Real Madrid habló acerca de los rumores que sitúan a su compatriota que juega en PSG en el conjunto blanco a partir de la próxima temporada.

"No hablo de jugadores que no son del Madrid. Neymar es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo. En el Madrid tienen que estar los mejores, pero no soy yo quien ficha. Me encantaría jugar con él", explicó tras la victoria por 6-0 contra el Celta de Vigo.

Ambos coincidirán en el Mundial de Rusia jugando con Brasil: "Estaremos en Rusia para jugar algo muy importante, no vamos a estar hablando de fichajes. Estaremos representando a nuestro país, que es muy importante. No vamos a hablar de un fichaje".

Marcelo aseguró que no ha tratado el asunto con él: "Cuando hablamos no hablamos de esto. Me imagino que mucha gente le preguntará sobre si va a salir o sobre si va a venir al Madrid y no le molesto con esto".

Preguntado sobre las comparaciones con Roberto Carlos, afirmó: "No pienso en este caso porque cuando llegué mucha gente decía que yo era su sucesor y yo siempre he dicho que no va a haber otro Roberto Carlos. Hay un Marcelo y hay un Roberto Carlos. Para mi va a ser siempre mejor Roberto Carlos que Marcelo".

En cuanto a sus objetivos con el conjunto blanco, indicó: "Sueño con conquistar todo. Mi motivación es esta, despertarme todas las mañanas y entrenar duro para ganar lo más posible con el mejor club del mundo.".

Además se refirió a la felicitación de cumpleaños que la grada del Bernabéu le dedicó en el partido frente al Celta de Vigo: "No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Ha sido una emoción muy grande, uno de los mejores momentos que he vivido en mi carrera".

