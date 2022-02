Marco Asensio, orgulloso tras anotar con Real Madrid: "Ha sido un gran gol y un triunfo importante"

Marco Asensio, autor del tanto del triunfo del Real Madrid ante el Granada, aseguró que fue "un gran gol marca de la casa" para dar un triunfo "muy importante" que dedicó a la afición del Santiago Bernabéu agradecido por el empuje.

"Ha sido un gran gol marca de la casa, lo más importante era ganar los tres puntos, era clave la victoria y en la segunda parte hemos mejorado mucho, hemos dado un paso adelante para conseguir la victoria", dijo en Real Madrid Televisión.

Publicidad

Asensio describió la acción del gol que evitó un nuevo empate del Real Madrid en su estadio y aumenta a seis puntos la distancia con el Sevilla.

"Intento colocar bien el balón, que salga potente y si puede ser que haga algún extraño para que engañe al portero que no se espera el golpeo. Ha sido un gran gol. La celebración significa una victoria importante, es especial marcar en el Bernabéu que ha apretado mucho y se lo quería devolver de esa manera", afirmó.

Publicidad

Agradeció la confianza que siente gracias a Carlo Ancelotti y que está impulsando una mejoría esta temporada de Marco Asensio. "Me insiste en que participe mucho en el juego y que cada vez que tenga oportunidad dispare a puerta. Hoy lo he intentado muchas veces y estoy contento por la confianza que me da Carlo, es importante para mi".

"Nos vamos con una sensación muy buena, en la segunda parte hemos apretado, hemos sido muy agresivos y hemos robado en campo contrario. De tanto insistir ha llegado el gol. Hemos podido marcar más pero nos vamos con una sensación muy buena. En Liga hay que aprovechar los tropiezos de los demás", sentenció.